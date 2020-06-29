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二次疫情對台股隱憂？財長蘇建榮：國安基金密切關注

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
財政部長蘇建榮表示，國際之間的股市動盪值得觀察，特別像是美國股市也與疫情有所關聯。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
財政部長蘇建榮表示，國際之間的股市動盪值得觀察，特別像是美國股市也與疫情有所關聯。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

財政部長蘇建榮今（29）日前往台北國稅局松山分局視察報稅情況，媒體聯訪時詢問台股是否受疫情二次爆發影響？對此蘇建榮表示，台股還是有一些資金行情，不過財政部作為國安基金幕僚單位，會持續關注台股發展。

蘇建榮表示，國際之間的股市動盪值得觀察，特別像是美國股市也與疫情有所關聯。

對於台股，蘇建榮表示，財政部作為國安基金幕僚單位，會持續關注實際發展。他指出，上周端午節前，成交量也都是2,000多億的情況，應該還是有些資金行情，財政部會密切關注，國安基金也會關注整體國際政經情勢發展及變化。

國安基金 台股 財政部

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