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年底離島旅行正對時！離島免稅額提高到10萬

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部關務署今（24）日表示，為了提振離島觀光產業，吸引遊客前往離島觀光，自今年12月15日起，離島免稅購物商店銷售菸酒以外的貨物，由旅客從離島攜帶回台灣的免稅金額自6萬元提高至10萬元；此外自16日起，免稅商店因疫情影響銷售，貨出不去，也可申請延長保稅貨物存儲期限。

關務署副署長彭英偉表示，調高離島免稅商店免稅額至10萬元，其實自2018年11月就已經預告相關草案，不過由於涉及跨部會溝通及系統建置，直到今年才完成相關配套，並與業者協調後，預定今年12月15日正式實施，恰好遇到疫後振興階段，可促進離島觀光。

彭英偉指出，受到疫情影響，離島免稅店受創嚴重，今年前五月離島免稅店營業額較去年同期大減四成左右，未來將免稅額自6萬元調高至10萬元後，將可創造業者、旅客、地方政府三贏。

此外疫情期間，由於銷售情形受到影響，離島免稅店存儲貨物賣不出去，也讓業者叫苦連天。對此，關務署6月中也特別放寬延長存儲期限規定，協助業者紓困。

彭英偉說，原本規定離島保稅貨物存儲期限以兩年為限，但經海關核准可延長一年，並以一次為限，不過為降低疫情衝擊，舒緩倉儲壓力，關務署增訂因天災、事變或其他不可抗力之事由，延長期限次數不以一次為限。

疫情 觀光

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