快訊

直播／明起開放轉機不入境？ 指揮中心記者會1400舉行

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

合庫金董座：最壞時機已經過去 下半年房市健康成長

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

新冠肺炎疫情衝擊全球景氣，合庫金控董事長雷仲達今（24）日信心喊話說，不論是國內外景氣、房市或銀行獲利，「最壞時機已經過去」，國內景氣在第2季落底後，第3季、第4季將復甦，對下半年經濟前景他「樂觀看待」，並預期房市將健康成長。

合庫金今日舉行股東常會，身兼央行常務理事的雷仲達會後受訪時表示，在召開央行理監事會時，有理事表達「擔心房市過熱」的看法，但他認為，房市下半年會維持健康成長、並慢慢恢復到先前水準，房價的上漲「沒有那麼恐怖」。

雷仲達看好下半年房市表現有三大主因，首先是在政府推出的振興方案措施後，經濟將重返復甦；其次是疫情期間，民眾不敢去賞屋，現在疫情控制較好、民眾可以恢復看屋習慣；第三是政府鼓勵海外資金匯回，加上台灣利率維持在很低的水準。

對於台灣長期處於低利率，是否會助長房價上漲？雷仲達強調，台灣利率一直都很低，現在只是「比很低再更低一點」，且民眾對於房市的看法變得比較成熟，不像民國70、80年代，房價處於很低的水位，再加上公有土地釋出等因素，導致房價大幅飆漲。

雷仲達說，他認為未來房市的漲幅相對有限，因目前都是自住剛性需求為主，像是首購或是換屋，至於投資客相對有限，沒有房市投資客，房價不容易被炒高。至於房市投資客變少，主要關鍵在於財政部推出房地合一課稅，拉高不動產持有稅與交易稅，對投資客具有明顯的嚇阻作用。

不過，就算是在新冠肺炎期間，房市交易轉冷，央行也完全沒有鬆綁豪宅管制的打算；對此，雷仲達也認為，央行豪宅管制目前仍不宜鬆綁，因為豪宅會帶動一般房價上漲，且有社會觀感不佳的問題，但對於一般民眾的自住購屋需求，政府應盡可能的滿足。

況且，如果房價出現異常上漲情況，央行還有個殺手鐧，就是房市選擇性信用管制，按過去經驗，這一招對抑制房市炒作風氣非常有效。

房市 房價 央行

延伸閱讀

合庫金控今召開股東會完成董事改選 公股陣營維持13席

合庫金改選董事 公股這次四席獨董全拿！

合庫主辦豐群126億聯貸 超額認購1.3倍

豐群水產126億元聯貸案 合庫銀主辦

相關新聞

金融遺產查詢 下月一站搞定

財政部與金管會合作推出金融遺產一站式查詢服務，去年底已先在台北國稅局試辦，今年7月1日起將正式擴大至全國。未來民眾申報遺...

報營所稅交簽證報告 7月31日截止

營所稅申報期即將截止，今年委託會計師簽證的企業，可留意簽證報告送交期已延長到7月31日，南區國稅局表示，「如期申報」是會...

遺產稅申報 最多展延三個月

遺產稅依法應在被繼承人身故日起算，六個月內完成申報，不會因拋棄繼承、申報義務人變更而自動延期。南區國稅局提醒，申報義務人...

申請檔案識別碼 扣繳更便利

企業辦理薪資、外匯等扣繳時，可留意有一項便民小措施已經上路。扣繳單位可以主動申請檔案識別碼，未來多個部門可以依識別碼各別...

大陸採大數據查稅 台商違規恐難遁形

新冠肺炎疫情影響下，中國大陸各地稅務查核也未鬆懈。KPMG安侯建業昨（22）日指出，北京市稅務局日前公布截至今年4月底，...

發現公司虛報薪資 可以檢附單據告發

所得稅申報期間，民眾查調所得若發現被營利事業虛報薪資時，可先進行查證，若確認屬實，可檢附扣繳憑單、領取薪資資料、健保投保...

繼承房屋 貸款利息可申報

民眾申報綜合所得稅時，列報購屋借款利息扣除額是常見的節稅方式。財政部台北國稅局表示，納稅人若是因繼承取得房屋，且繼承過戶...

外商權利金收入 不能減稅

外國公司在我國境內經營國際運輸、承包營建工程、提供技術服務、出租機器設備等四大業務，可依據所得稅法第25條規定適用減稅。...

保單變更要保人 當心稅上身

保單變更要保人，小心贈與稅找上門。財政部北區國稅局表示，民眾以要保人身分投保的保單，如要變更要保人，視同移轉保險法上的財...

暫停營業…仍須報去年營所稅

所得稅報繳期限僅到6月30日，財政部台北國稅局提醒，今年申報的是去年的所得稅，因此受到新冠肺炎影響而在今年申請暫停營業的...

新聞中的法律／共享勞力普及 應設保障機制

新冠肺炎疫情讓企業迫於無奈實施裁員或無薪假，再加上遠距商機的興起，不少勞務提供者轉以自由工作者的身份出現在勞動市場，藉由...

新聞中的法律／防疫採實聯制 減少個資爭議

今年新冠肺炎疫情爆發，政府單位及民間企業基於防疫考量，已開始要求實名制出入辦公區域或營業場所，然而此舉卻也可能引發個資疑...

熱門新聞

新台幣升破兩年新高，憑什麼成為亞洲最強貨幣？

國旅大爆發！ 林佳龍：安心旅遊補助再加碼20億元

台灣驕傲！蘋果Mac改用自家晶片 台積電獨家代工

台積電菜鳥工程師年薪31個月 羨煞同業想跳槽

新北環狀線板橋站啟動招商 預計可於2021年開工

兩基金經理人用他人帳戶跟單　統一投信總座停職3個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。