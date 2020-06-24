合庫金董座：最壞時機已經過去 下半年房市健康成長

新冠肺炎疫情衝擊全球景氣，合庫金控董事長雷仲達今（24）日信心喊話說，不論是國內外景氣、房市或銀行獲利，「最壞時機已經過去」，國內景氣在第2季落底後，第3季、第4季將復甦，對下半年經濟前景他「樂觀看待」，並預期房市將健康成長。

合庫金今日舉行股東常會，身兼央行常務理事的雷仲達會後受訪時表示，在召開央行理監事會時，有理事表達「擔心房市過熱」的看法，但他認為，房市下半年會維持健康成長、並慢慢恢復到先前水準，房價的上漲「沒有那麼恐怖」。

雷仲達看好下半年房市表現有三大主因，首先是在政府推出的振興方案措施後，經濟將重返復甦；其次是疫情期間，民眾不敢去賞屋，現在疫情控制較好、民眾可以恢復看屋習慣；第三是政府鼓勵海外資金匯回，加上台灣利率維持在很低的水準。

對於台灣長期處於低利率，是否會助長房價上漲？雷仲達強調，台灣利率一直都很低，現在只是「比很低再更低一點」，且民眾對於房市的看法變得比較成熟，不像民國70、80年代，房價處於很低的水位，再加上公有土地釋出等因素，導致房價大幅飆漲。

雷仲達說，他認為未來房市的漲幅相對有限，因目前都是自住剛性需求為主，像是首購或是換屋，至於投資客相對有限，沒有房市投資客，房價不容易被炒高。至於房市投資客變少，主要關鍵在於財政部推出房地合一課稅，拉高不動產持有稅與交易稅，對投資客具有明顯的嚇阻作用。

不過，就算是在新冠肺炎期間，房市交易轉冷，央行也完全沒有鬆綁豪宅管制的打算；對此，雷仲達也認為，央行豪宅管制目前仍不宜鬆綁，因為豪宅會帶動一般房價上漲，且有社會觀感不佳的問題，但對於一般民眾的自住購屋需求，政府應盡可能的滿足。

況且，如果房價出現異常上漲情況，央行還有個殺手鐧，就是房市選擇性信用管制，按過去經驗，這一招對抑制房市炒作風氣非常有效。