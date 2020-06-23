所得稅申報倒數一周 還有約82萬戶未申報

所得稅結算申報進入倒數計時，根據財政部統計，目前綜所稅完成申報約550萬件(占應申報件數87%)，也就是還有約82萬件、約13%尚未報稅。

其中，採用稅額試算件數203萬件，採網路申報件數340萬件，兩者合計件數543萬件占已申報件數之98.7%。

營所稅已完成結算申報89萬件(約占全部應申報件數94萬件之95%)，107年度未分配盈餘申報55萬件。

財政部指出，今年結算申報截止日為6月30日，申報時間已進入倒數階段，為了方便民眾辦理申報，各地區國稅局6月24日、29日及30日每日中午，加班提供申報收件及查詢所得、扣除額資料服務，6月30日結算申報截止日，服務時間延長至當日晚間7時；利用網路申報的民眾，在6月30日24時前任何時間均可上網申報。

財政部呼籲尚未申報的民眾把握最後幾天時間，並多加利用稅額試算服務或網路進行申報。