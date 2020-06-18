防疫商機拉抬 4-5月伺服器出口年增近五成

財政部今（18）日發布統計通報指出，今年4月至5月兩個月間，筆電、伺服器出口明顯轉強，分別較去年同期成長24.6%及46.8%，官員表示，根據相關廠商公開資訊來看，接下來訂單能見度仍持續，資通與視聽產品可望旺到6、7月。

財政部指出，資通與視聽產品外銷規模僅次於電子零組件，是我國第二大出口貨類，近兩年由於美中貿易戰，廠商回台布建新產能，加上轉單效益、5G基礎建設拉貨等原因，去年資通與視聽產品出口達426億元，創歷年新高。

今年初美中貿易衝突減緩，但新冠肺炎疫情延燒，在去年高基期影響下，今年第1季筆電、顯示卡及音效卡出口等，皆轉為負成長，伺服器成長幅度也降到個位數，不過隨著防疫商機崛起，第2季資通與視聽產品出口表現亮眼。

財政部表示，全球抗疫帶動居家辦公、遠距教學、線上遊戲等宅經濟需求，今年4月至5月間，筆電擺脫第1季頹勢，不僅重回正成長，年增率甚至達到24.6%。

而伺服器出口在第1季受到些微震盪，仍守住正成長，到了4月至5月間，年增率則回升到46.8%，成長幅度相當可觀。

其他資通與視聽產品表現也不錯，例如儲存媒體、交換器及路由器、電腦零附件等，今年以來的出口可說是一路暢旺。

至於第2季資通與視聽產品是否有機會寫下歷年同期新高紀錄？官員表示，雖然出口回升，但由於去年基期較高，能否超越去年同期還有待觀察。

有別於資訊科技產品出口回神，傳產出口則呈現慘澹，財政部表示，主要是因疫情擴散，各國相繼封城鎖國，產品價格重挫並伴隨市場需求不振所致，其中油品對南韓及東協減少居多，塑膠原料、有機化學品及紗布對陸港出口急凍，鋼鐵及其製品、工具機則對歐洲出口減少較多。