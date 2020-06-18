快訊

登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

防疫商機拉抬 4-5月伺服器出口年增近五成

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部今（18）日發布統計通報指出，今年4月至5月兩個月間，筆電、伺服器出口明顯轉強，分別較去年同期成長24.6%及46.8%，官員表示，根據相關廠商公開資訊來看，接下來訂單能見度仍持續，資通與視聽產品可望旺到6、7月。

財政部指出，資通與視聽產品外銷規模僅次於電子零組件，是我國第二大出口貨類，近兩年由於美中貿易戰，廠商回台布建新產能，加上轉單效益、5G基礎建設拉貨等原因，去年資通與視聽產品出口達426億元，創歷年新高。

今年初美中貿易衝突減緩，但新冠肺炎疫情延燒，在去年高基期影響下，今年第1季筆電、顯示卡及音效卡出口等，皆轉為負成長，伺服器成長幅度也降到個位數，不過隨著防疫商機崛起，第2季資通與視聽產品出口表現亮眼。

財政部表示，全球抗疫帶動居家辦公、遠距教學、線上遊戲等宅經濟需求，今年4月至5月間，筆電擺脫第1季頹勢，不僅重回正成長，年增率甚至達到24.6%。

而伺服器出口在第1季受到些微震盪，仍守住正成長，到了4月至5月間，年增率則回升到46.8%，成長幅度相當可觀。

其他資通與視聽產品表現也不錯，例如儲存媒體、交換器及路由器、電腦零附件等，今年以來的出口可說是一路暢旺。

至於第2季資通與視聽產品是否有機會寫下歷年同期新高紀錄？官員表示，雖然出口回升，但由於去年基期較高，能否超越去年同期還有待觀察。

有別於資訊科技產品出口回神，傳產出口則呈現慘澹，財政部表示，主要是因疫情擴散，各國相繼封城鎖國，產品價格重挫並伴隨市場需求不振所致，其中油品對南韓及東協減少居多，塑膠原料、有機化學品及紗布對陸港出口急凍，鋼鐵及其製品、工具機則對歐洲出口減少較多。

財政部 筆電

延伸閱讀

短期商務客新制 莊人祥：符規定台灣人也適用

短期商務人士可縮短居家檢疫 莊人祥：國人有條件適用

防疫旅館非境外生唯一選項 莊人祥：宿舍能做可報教部

新北送幼兒園畢業生 「防疫小戰士」紀念證書、餐具禮

相關新聞

未實名認證 1.64萬件海外網購包裹卡關

網購進口貨物「實名認證」玩真的。因應防疫新生活讓民眾紛紛改採網購買遍全世界，加上「六一八網購年中慶」促銷今起跑，預計網購...

企業借款給股東 留意稅事

企業與銀行、股東之間進行借貸往來，須留意稅法上二項規定，台北國稅局指出，如果企業向銀行借款期間，又向股東提供無息貸款，將...

列報房貸利息扣除額 兩要件

近年房市回溫，房屋首購族陸續增加，不少人也會透過房貸利息扣除額節稅。中區國稅局提醒，列報房貸利息扣除額，要留意二項重點：...

跨國遠端工作 釐清稅務

面對新冠肺炎，許多企業已採用遠端工作分流員工。勤業眾信提醒，OECD日前對跨國辦公發布指引報告，考量疫情暫時性影響下，可...

易利委App 月底推出新版

關務署推出進口快遞貨物實名認證「EZ WAY易利委」 App，截至6月14日止已有111萬餘人註冊，占所有簡易申報件數比...

四稅法修正案 下會期推動

財政部將於下半年立法院會期推動四大稅法修正案，包括證交稅條例、貨物稅條例、稅捐稽徵法及土地稅法。對於立委提案調降或免徵機...

出口貨物 報關日認列收入

針對外銷導向的企業，台北國稅局表示，報經海關出口的貨物，是以報關日認列收入，而不是依實際拿到外匯收入的時間點，常常有國內...

美第二波紓困貸款 將大鬆綁

美國第二波「薪酬保護貸款計畫（PPP）」申請即將截止，資誠表示，美國台商務必留意這第二波紓困貸款，相關規定將大舉鬆綁，包...

倒數兩周…136萬戶未報稅

所得稅申報期限只到今年6月30日，根據各國稅局統計，截至6月14日止，2019年綜合所得稅已有492.86萬件申報完成，...

台商投資海南 留意稅務優惠

中國大陸本月發布「海南自由貿易港建設總體方案」，大量租稅優惠成為亮點，且區位上又鄰近東協市場。會計師分析，台商至當地設廠...

解封救經濟 財部「促進投資」推兆元低於2.81％融資

解封救經濟，財政部長蘇建榮宣布，將以「促進投資」作為整體目標，並以「公股投融資點火、提供企業賦稅及行政協助措施、促參扮演...

忘記還是害怕想起來？財政部：全台逾130萬戶仍未報稅

所得稅申報期限只到今年6月30日，根據各國稅局統計，截至6月14日止，108年度綜合所得稅已有492.86萬件申報完成，...

熱門新聞

看得到吃得到！澎湖普發500元現金紓困 10萬縣民受惠

未實名認證 1.64萬件海外網購包裹卡關

拆彈決心 勞長：勞保這1、2年要解決

勞長：勞保年改草案年底出爐 「這1、2年一定要解決」

台積電之後的第二座護國神山 謝金河點名這家公司

省子彈？央行利率按兵不動 重貼現率維持1.125%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。