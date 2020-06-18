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未實名認證 1.64萬件海外網購包裹卡關

聯合報 / 記者沈婉玉／台北報導
網購進口貨物，需先下載安裝實名認證App。圖／聯合報系資料照片
網購進口貨物，需先下載安裝實名認證App。圖／聯合報系資料照片

網購進口貨物「實名認證」玩真的。因應防疫新生活讓民眾紛紛改採網購買遍全世界，加上「六一八網購年中慶」促銷今起跑，預計網購將爆量創紀錄。但海關自今年五月十六日起推動實名認證制度，未實名認證的累犯，海關將不受理報關進口，據統計，一個月來已有一點六四萬件包裹無法進國門。

財政部關務署二○一八年六月開始推動實名認證，並搭配推出「ＥＺ ＷＡＹ易利委」實名認證ＡＰＰ，民眾下載ＡＰＰ並且完成實名認證後，進口申報通關時直接填報手機門號即可，不用填報身分證統一編號。

今年五月十六日實名認證制度正式上路，只要未透過填寫報關委任文件、實名認證ＡＰＰ等方式完成實名認證，初犯警告，再犯就不予收單。大型電商平台淘寶台灣、物流公司順豐與捷豐等三大公司，都已讓會員完成整批實名認證，方便海外網購貨物進口，電商蝦皮也預計將跟進。

海關表示，依法要實名進口貨品、依法課稅，加上海關努力推便民措施、推出實名認證ＡＰＰ，籲愛網購的民眾完成相關程序，才能開心買好買滿。

關務署統計至六月十四日，「ＥＺ ＷＡＹ易利委」實名認證註冊人數已超過一一一萬人。海關高層表示，我國快遞進口包裹約五、六百萬件，每年常態性進口的人約三百多萬人，以此推估僅約三分之一綁定實名認證ＡＰＰ，其他約二百多萬人要採紙本認證或由業者具結事後補件認證。

海關高層表示，在人力有限之下，海關只能先抽驗檢查，實名認證制度上路以來，已查到二點七萬件未實名認證。海關揪出一點六四萬件已是「累犯」，被要求完成實名認證，否則不受理報關進口。

海關高層指出，下載綁定實名認證ＡＰＰ方便免費，又可避免偽名冒名進口、被當成人頭的問題，還可即時掌握海外網購貨品的訊息。針對民眾反映實名認證ＡＰＰ使用上的問題，已經協調負責建置ＡＰＰ的關貿網路公司，在六月卅日進行大改版，會更方便好用。

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