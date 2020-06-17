出口貨物 報關日認列收入

針對外銷導向的企業，台北國稅局表示，報經海關出口的貨物，是以報關日認列收入，而不是依實際拿到外匯收入的時間點，常常有國內企業誤列年度，平白遭到補稅加罰。

官員表示，最近查核2018年營所稅申報案時，發現某公司外銷收入認列錯誤，該公司經營外銷貨物，整批貨於2017年12月15日報關出口，2018年1月多收到外國客戶的300萬元貨款，因此該公司也將這筆收入列報為2018年度的營業收入。

然而這卻是一個典型的申報錯誤，官員表示，依據《營利事業所得稅查核準則》第15-2條規定，營利事業外銷貨物，如果是報經海關出口，就該以報關日所屬會計年度認列銷貨收入，而不是以實際收款日來認列，該筆外銷收入也就被移到2017年度補稅處理。

官員指出，如果是以郵寄或快遞聯運包裹寄送貨物、外銷給國外客戶，處理方式也跟報關外銷相似，應以郵政及快遞製發的執據，以其章戳日期所屬會計年度認列銷貨收入。