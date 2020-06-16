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財政部祭兩招促投資 鼓勵發乙類公債、修促參法

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
財政部長蘇建榮在端午記者會中，提出兩大方向促進投資，首先是引導中央政府發行「乙類公債」籌資，增加債市投資標的，也舒緩舉債壓力。圖／聯合報系資料照片
財政部長蘇建榮在端午記者會中，提出兩大方向促進投資，首先是引導中央政府發行「乙類公債」籌資，增加債市投資標的，也舒緩舉債壓力。圖／聯合報系資料照片

行政院指示各部會加速執行公共建設，帶頭拚經濟。財政部長蘇建榮今（16）日在端午記者會中，提出兩大方向促進投資，首先是引導中央政府發行「乙類公債」籌資，增加債市投資標的，也舒緩舉債壓力；第二則是修正促參法，擴大公建投資範圍，並引入民間融資提案制度（PFI）。

財政部今日舉行端午記者會，這也是520後蘇建榮首度接受媒體訪問。蘇建榮表示，隨著國內解封，進入產業振興階段，財政部以「促進投資」為主軸，將祭出兩大措施。

首先，蘇建榮表示將鼓勵各部會自償性債務透過發行乙類公債來籌資，目前已經有單位評估中，例如交通部桃園機場第三航廈，就有在思考是否發行乙類公債，同時具自償性，也可減輕公務預算舉債壓力。

早期，包括十大建設也是透過發行乙類公債來籌資，不過由於乙類公債需要詳細標明建設項目、證明自償性，且須由各部會自行提出，辦理成本較高，自2014年以來，政府多發行甲類公債，六年多來未曾再發行乙類公債。

蘇建榮表示，未來針對各部會非營業特種基金及前瞻建設具自償性者，評估並引導發行乙類公債，如此一來有三大好處，第一是政府可順利籌資用於公共建設，第二是增加債市籌碼，活絡債券市場，第三則是吸引民間資金，尤其是壽險業。

除此之外，第二個重點則是推動促參法修法，分為兩方面。首先是擴大公共建設類別範圍，現行規範類別中，部分產業及新興投資項目並未納入促參法，例如長照、綠能等，未來將透過修法納入。

第二個方面則是從投資模式著手，現行促參模式多是採BOT、ROT等，未來修法希望評估納入PFI。

所謂PFI，是指政府向民間融資來興建公共建設，再按照財務狀況分期、分年購買一定品質的公共服務，有別於政府採購法需要先編列預算，再透過採購、投標、施工等流程，透過PFI可讓民間資金儘速進場，加速完成公共建設，達到雙贏，在英國、日本等國家行之有年。

促參司表示，下半年將蒐集各界意見，預計明年上半年提出修法。此外今年下半年將舉行促參招商大會，共蒐集67案，總投資金額超過1,300億元。

公債 財政部

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