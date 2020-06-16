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忘記還是害怕想起來？ 財政部：全台逾130萬戶仍未報稅

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

所得稅申報期限只到今年6月30日，根據各國稅局統計，截至6月14日止，108年度綜合所得稅已有492.86萬件申報完成，依107年度申報總件數629.69萬件來看，還有約兩成、136萬件尚未完成申報，財政部提醒民眾趕緊把握最後半個月申報期。

因應新冠肺炎疫情，今年所得稅申報首度延長一個月，申報期限至6月30日止。

財政部表示，今年6月2日至6月30日採網路申報（含稅額試算線上或電話語音回復）退稅案件，將列為第二批退稅，可在申報期結束後一個月，也就是今年7月31日退稅，想儘早領到退稅款的民眾，可多加利用網路申報。

財政部也表示，綜合所得稅結算申報屬繳稅案件的民眾，可透過信用卡（含行動支付）等多元繳稅管道，如符合綜所稅稅額試算服務且稅額在2萬元以下者，可至四大超商多媒體資訊機（KIOSK）查詢列印繳納單，直接至櫃檯繳納，請多加利用。

所得稅 財政部

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