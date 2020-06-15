行政院核定 前財政部政次吳自心接期交所董座

行政院今（15）日核定前財政部次長吳自心接任期交所董事長，這也是繼前財長許虞哲之後，又一財政部高層卸任後，前往期交所擔任董座。

吳自心受訪時表示，今天中午公文才送到期交所，新的工作對他而言是份挑戰，他也還在熟悉相關業務，他也表示任何工作都是眾志成城，相信在期交所專業團隊協助下，能夠儘快熟稔相關業務。

520內閣改組之際，吳自心因生涯規劃而請辭財政部政次，隨後傳出將擔任期交所董座，但當時吳自心低調回應，尚未收到任何通知，今天行政院已發出公文，正式核定由吳自心接下期交所董事長職務。

吳自心表示，他也是中午時才收到通知，得知公文已送到期交所，接下來還有程序要走，將由期交所召開臨時董事會，確認通過此項人事案。

財政部長蘇建榮日前在吳自心歡送會上意味深長地提到，「離開不是結束，也許走的路更廣」。而這條更廣的路，如今已明朗，吳自心將接下期交所董座。

吳自心36年的公職生涯，大多是在財政部服務，對各項關務、稅務的推動功不可沒，也協助推動各項有感稅政，包括綜所稅扣除額單據電子化、推動使用電子發票、首創健保卡加密碼查詢所得資料等，一直以來透過前瞻的思維，協助政策推動。

前財政部長許虞哲也是在卸任財長後，轉任期交所董事長，不過今年初許虞哲因病辭世，懸缺至今，由期交所總經理黃炳鈞暫時執行董事長職務，接下來將由吳自心接下董座。