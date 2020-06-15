快訊

這項產品在歐美出現恐慌性購買 台灣獲利深

南投阿嬤載蕃茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院核定 前財政部政次吳自心接期交所董座

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
行政院核定前財政部次長吳自心接任期交所董事長。本報資料照片
行政院核定前財政部次長吳自心接任期交所董事長。本報資料照片

行政院今（15）日核定前財政部次長吳自心接任期交所董事長，這也是繼前財長許虞哲之後，又一財政部高層卸任後，前往期交所擔任董座。

吳自心受訪時表示，今天中午公文才送到期交所，新的工作對他而言是份挑戰，他也還在熟悉相關業務，他也表示任何工作都是眾志成城，相信在期交所專業團隊協助下，能夠儘快熟稔相關業務。

520內閣改組之際，吳自心因生涯規劃而請辭財政部政次，隨後傳出將擔任期交所董座，但當時吳自心低調回應，尚未收到任何通知，今天行政院已發出公文，正式核定由吳自心接下期交所董事長職務。

吳自心表示，他也是中午時才收到通知，得知公文已送到期交所，接下來還有程序要走，將由期交所召開臨時董事會，確認通過此項人事案。

財政部長蘇建榮日前在吳自心歡送會上意味深長地提到，「離開不是結束，也許走的路更廣」。而這條更廣的路，如今已明朗，吳自心將接下期交所董座。

吳自心36年的公職生涯，大多是在財政部服務，對各項關務、稅務的推動功不可沒，也協助推動各項有感稅政，包括綜所稅扣除額單據電子化、推動使用電子發票、首創健保卡加密碼查詢所得資料等，一直以來透過前瞻的思維，協助政策推動。

前財政部長許虞哲也是在卸任財長後，轉任期交所董事長，不過今年初許虞哲因病辭世，懸缺至今，由期交所總經理黃炳鈞暫時執行董事長職務，接下來將由吳自心接下董座。

期交所 財政部 許虞哲

延伸閱讀

行政院核定 財政部賦稅署長李慶華升任次長

期交所新董座 趕6月18日股東會前拍板

傳接期交所董座？ 吳自心：未收到通知

傳吳自心將接期交所董座 內部準備簡報迎新官上任

相關新聞

行政院核定 前財政部政次吳自心接期交所董座

行政院今（15）日核定前財政部次長吳自心接任期交所董事長，這也是繼前財長許虞哲之後，又一財政部高層卸任後，前往期交所擔任...

境外資金申請匯回1,055億元 破千億大關

財政部賦稅署今（15）日公布境外資金專法申請匯回情形，自專法上路至6月14日止，申請匯回金額1,055億元、已核准1,0...

公司治理3.0 強化獨董職能

近來上市櫃公司出現獨董爭議，金管會新主委黃天牧8月底前將交新版公司治理藍圖3.0，市場關注金管會如何再強化董事會與獨董的...

新聞中的法律／防疫採實聯制 減少個資爭議

今年新冠肺炎疫情爆發，政府單位及民間企業基於防疫考量，已開始要求實名制出入辦公區域或營業場所，然而此舉卻也可能引發個資疑...

小商家取得進項憑證 須在規定期限內扣抵

小規模營業人留意，進貨或購買勞務所取得的統一發票，必須在規定期限內申報，其進項稅額的10%才可在查定稅額內扣減。

列報投資損失 別犯二錯誤

所得稅申報期間僅至6月底，台北國稅局提醒，公司若因轉投資事業減資彌補虧損、破產、清算等情形產生投資損失，在報稅時留意兩大...

櫃買強化公司治理 13項修正條文上路

櫃買中心配合公司法、證券交易法及公司治理相關規章之修正，公告實施13項參考範例修正條文，作為上櫃公司落實公司治理參考指引...

重大欠稅案件 最重擬罰1億元

財政部除積極追查過去重大欠稅案件，也將修正《稅捐稽徵法》，針對重大逃漏稅、涉及刑責案件加重裁罰，最重可處1億元以下罰金，...

7.1公布欠稅大戶…追討欠稅 近200億元入國庫

今年七月一日各稅捐稽徵機關依法將公布重大欠稅案件，將個人欠稅超過一千萬元、公司欠稅逾五千萬的欠稅大戶上網公告。除公告欠稅...

財部追稅 累計達200億

台北國稅局表示，今年7月1日將公布重大欠稅案件，包括個人欠稅超過1,000萬元、公司欠稅逾5,000萬的欠稅大戶，各稅捐...

熱門新聞

合一新藥ON101 解盲通過

華為破解美禁令 傳攜手三星

生技股飆漲 富邦蔡家兄弟帳面賺50億

台積電美國廠首批生力軍 個個有來頭

台積組「化工聯軍」 赴美設廠

央行周四開會 降息預期升高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。