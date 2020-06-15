境外資金申請匯回1,055億元 破千億大關

財政部賦稅署今（15）日公布境外資金專法申請匯回情形，自專法上路至6月14日止，申請匯回金額1,055億元、已核准1,028億元，實際匯回金額917億元，申請匯回金額已正式突破千億。

境外資金匯回專法於去年8月15日上路，距離施行滿一年僅剩約兩個月。根據財政部統計，專法上路十個月以來，已有1,055億元申請透過專法回台。

進一步觀察，今年5月15日至6月14日間，申請匯回金額共118億元，與前期（4月15日至5月14日）的119億元大致持平；件數方面，本次統計期間合計申請件數共87件，較前期的74件成長。

雖然累計申請匯回金額已經破千億，不過距離政策上路時財政部預估每年誘發1,333億元申請匯回的低推估目標，還有一段距離，等於接下來兩個月，平均每月須申請近140億元才能達標。