進口中古車搭載舊冷媒 罰

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

近年環保法規越趨嚴格，財政部關務署指出，近年仍有個人或車商基於收藏需求，欲進口老舊中古車輛，務必留意舊車可能搭載R-12等氟氯碳化物（CFC）冷媒系統，擅自進口恐怕面臨嚴重刑罰。

基隆關表示，依據本國「輸出入貨品分類表」當中，雖然針對車輛並沒有相關輸入簽審規定，但是環保法規上卻有額外限制，主要為遵循國際蒙特婁議定書管制規範，環保署已依據《空氣汙染防制法》訂定「蒙特婁議定書列管化學物質管理辦法」，禁止及限制CFC等列管化學物質或列管產品輸入。

基隆關表示，部分車商及愛好者在進口中古車時，如果目標車種配有相關受管制的冷媒系統，應於裝船出口前改用非CFC冷媒系統，或向行政院環境保護署申請輸入許可。基隆關表示，若未依相關規定申請，恐遭處六個月以上、五年以下有期徒刑，還會被併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金，老車愛好者不可不慎。

環保 車商 中古車

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