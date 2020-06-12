8月31日前過戶 由買方繳地價稅

近期購置不動產者須留意，8月31日是全年度地價稅歸屬的分水嶺，如果土地過戶時間在8月31日前，會由新地主繳納地價稅；如果8月31日之後才過戶，將改由原地主繳納全年地價稅。

高雄市稅捐稽徵處表示，民眾在買賣土地之後，往往會搞不清楚當年是買方或賣方該繳地價稅，實際上不論是透過買賣、交換、贈與等原因而取得土地所有權，都是規定以每年8月31日為納稅義務基準日，也就是要由地政機關土地登記簿在8月31日所登載的所有權人，負責繳納全年度地價稅。

官員表示，只要是在8月31日前完成土地所有權登記，譬如說買賣於近期談妥、確實過戶後，新地主縱使持有土地未滿一年，仍必須繳納全年度地價稅，就算登記日期在8月31日當天才完成，納稅義務人仍是新地主，也就是買方；反之，如果在8月31日之後才完成土地所有權登記，即便是9月1日就完成登記，仍要由原地主（即賣方）來繳納全年地價稅。