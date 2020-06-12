申報未分配盈餘 二點留意

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

近年未分配盈餘課稅制度變化較大，今年申報盈餘稅時有二點須留意。首先，若要主張盈虧互抵，必須帳載有累積虧損，並經實際以盈餘撥補才成立；其次，針對過去曾變更會計年度的企業，其中一個年度盈餘雖併入下一年申報，但仍是一個須課稅的獨立年度，不會合併而減少稅額。

盈餘稅從今年申報開始，從10%調降為5%，適用對象是企業在2018年度的未分配盈餘。台北國稅局指出，企業若不想遭課盈餘稅，以盈餘彌補過往年度的虧損，是一個主要的做法，但是想達到節稅效果，就必須依程序實際完成虧損彌補。

官員表示，就帳面上而言，截至前一年度為止，公司財報須有實際存在虧損；其次，就程序上而言，依《公司法》第20條規定，公司也必須將虧損撥補相關議案，提請股東同意或股東常會承認。

官員舉例，A公司2017年度財報上的稅後淨利為200萬元，先前申報2017年度未分配盈餘時，將2010年至2016年間年度累積虧損130萬元，列為當年度盈餘稅減項節稅，但國稅局發現，其實A公司雖然在2010年到2016年間虧損，但是過去年度是有的盈餘的，甚至帳面上仍有50萬元累積盈餘，根本沒有待彌補的虧損，因此剔除減項後，視為短漏報應稅未分配盈餘130萬元。

某B公司會計年度原採10月制，2018年底間申請變更為曆年制後，2019年1月1日才開始依曆年制報稅

官員指出，對B公司而言，2018年10月以前還是屬於舊的會計年度（2017年度），依法要在2020年2月申報盈餘稅，稅率也依當年度10%為準；2018年10月至12月的未分配盈餘則併入2019年度未分配盈餘內計算，明年再來報稅即可。

財報 報稅 股東

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