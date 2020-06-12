自有地配合重劃 減免土增稅

自有土地如果曾配合政府施行土地重劃，重劃地地主可以享有二項租稅優惠，首先是扣除土地重劃所需成本後，土增稅可以再打六折計算；其次，如果是過去長期持有的土地，還可以享長期減徵優惠。

台中市政府地方稅務局表示，不論是公辦重劃或自辦重劃土地，原地主在重劃前可能會取得「重劃負擔總費用證明書」。舉例而言，地主可能持有10公頃農地，最後分回3公頃自有土地，其餘7公頃成為政府所需的道路或公園，即便地主是提供土地而非支付現金，但政府仍會核算重劃負擔總費用，提供證明書給原地主抵稅使用。

官員表示，地主取得此證明書後，未來如果有意再出售手中的3公頃土地，重劃負擔部分即可主張為土地成本，先從土地增值稅的稅基減除，計算稅額後，還可以再享減徵40%優惠，意即土增稅可以減除成本後，再打六折。

官員表示，有些地主可能是得知土地準備重劃後，特地購地投資，欲藉此獲取利益，但更多的是原本就長期持有土地的當地人士，賣地時可以另外享土增稅長期減徵優惠。

官員表示，目前土增稅是依土地漲價總數額，徵收20%至40%土增稅，通常長期持有的地主，由於時空環境不同，土地再移轉時都已經漲價非常多了，特別針對持有土地達20年以上、土地漲價幅度超出原有價值一倍以上的地主，可以再就超出最低稅率的部分，依持有年數減免土增稅，持有越多年、減稅越多。