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拚經濟！財政部鼓勵所屬機關辦員旅

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部今（10）日表示，新冠肺炎疫情趨緩，依據中央流行疫情指揮中心「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，配合行政院推動「振興三倍券」及促進國內旅遊政策，財政部積極督導、鼓勵所屬機關及事業機構辦理員工國內旅遊、規劃觀光酒廠促銷活動及加速辦理統一發票盃路跑活動等相關措施，將帶動152萬消費人次，創造約30億元經濟效益。

財政部表示，為振興國內旅遊，鼓勵公股事業機構加碼辦理員工國內旅遊，包含移地辦理自強文康活動、球類運動賽事、員工教育研習等，協同員工眷屬及親子旅遊、家庭日活動，預期帶動國旅人數上看21萬人次，經濟效益約可達13億元以上。

另外財政部所屬台灣菸酒股份有限公司自今年7月1日至12月31日止，每雙周推出「台酒振興三重送」活動，並就各酒廠特色產品推出促銷規劃，預期吸引100萬至120萬人次至各觀光酒廠旅遊及銷售據點消費，可望帶動15億元觀光活動經濟效益。

此外財政部往年辦理統一發票盃路跑等宣導活動，歷年均吸引大批民眾攜家帶眷參加，獲得民眾熱烈迴響。

近期因疫情趨緩，預定今年8月30日於屏東墾丁舉辦第一場路跑活動，今年共辦理五場次，可吸引11萬人次，促進約1.3億元消費。

另外財政部為增加國內消費誘因，已函請具國旅性質共392件促參案之主辦機關，鼓勵民間機構配合「振興三倍券」提出多元促銷措施，共同提振經濟。

財政部表示，為增進同仁知能及培養團隊合作精神，財政部暨所屬機關所辦理的員工標竿參訪、環境教育參訪及業務相關會報等活動，將以移地多元方式舉辦，預期可帶動約1,500人次，促進交通、餐飲及旅宿等約300萬元消費效益。

財政部表示，未來將持續鼓勵所屬機關及事業機構推動振興國內旅遊相關措施，以達刺激消費及活絡經濟之政策目標。

財政部 疫情 觀光

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