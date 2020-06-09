民眾趕快報稅 北台灣完稅民眾月底132億入帳

綜合所得稅申報期限延長到本月底，財政部北區國稅局今天下午表示，為鼓勵納稅人早申報早退稅，該局統計桃園、新北等北部9縣市，已在上月完成報稅的第一批符合退稅者約85萬多件，退稅金額約132億元，將在本月30日提早入帳，讓納稅人收到退稅款。

北區國稅局表示，去年納稅人申報所得稅241萬件，其中稅額試算申報81萬件、網路申報153萬件、人工及二維報稅約7萬件，以網路報稅超過九成六最多；今年所得稅申報以來，網路及稅額試算申報件數已達七成三、桃園完成報稅也有七成三，仍以網路申報九成多最高，顯示納稅人都接受稅額試算及網路申報方式。