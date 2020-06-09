快訊

選台北市長鬆口？ 陳時中說法變了吐這句話

【失落世代1】這15年間出生的台灣囝仔 你可能被犧牲了

民眾趕快報稅 北台灣完稅民眾月底132億入帳

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
所得稅報稅季，桃園、新北等北部9縣市上月完成報稅民眾85萬件，退稅款約132億元，本月30日提早入帳。記者曾增勳／攝影
所得稅報稅季，桃園、新北等北部9縣市上月完成報稅民眾85萬件，退稅款約132億元，本月30日提早入帳。記者曾增勳／攝影

綜合所得稅申報期限延長到本月底，財政部北區國稅局今天下午表示，為鼓勵納稅人早申報早退稅，該局統計桃園、新北等北部9縣市，已在上月完成報稅的第一批符合退稅者約85萬多件，退稅金額約132億元，將在本月30日提早入帳，讓納稅人收到退稅款。

北區國稅局表示，去年納稅人申報所得稅241萬件，其中稅額試算申報81萬件、網路申報153萬件、人工及二維報稅約7萬件，以網路報稅超過九成六最多；今年所得稅申報以來，網路及稅額試算申報件數已達七成三、桃園完成報稅也有七成三，仍以網路申報九成多最高，顯示納稅人都接受稅額試算及網路申報方式。

北區國稅局表示，今年許多納稅人報稅常見詢問最多問題，又以納稅人對身心失能者可扣除「長期照顧特別扣除額」12萬元、政治獻金捐贈要在列舉扣除額項下申報扣除、或自用住宅適用重購自用住宅稅額扣抵或退還規定等3大問題，有疑問納稅人歡迎詢問，也呼籲尚未報稅納稅人趕快報稅，避免在本月底最後幾天申報壅塞。

所得稅報稅季，桃園、新北等北部9縣市上月完成報稅民眾85萬人，退稅款約132億元，本月30日提早入帳。記者曾增勳／攝影
所得稅報稅季，桃園、新北等北部9縣市上月完成報稅民眾85萬人，退稅款約132億元，本月30日提早入帳。記者曾增勳／攝影

報稅 所得稅 國稅局

延伸閱讀

獨資商號易主 列銷售報稅

北台灣代銷市場 跑出黑馬

200萬戶還未報稅 別漏了長照扣除額

報稅靠它當省長！達人才懂的長照扣除額

相關新聞

獨／配合18歲公民權、遺贈稅法將修法 省稅額度將縮水

財政部預告修正《遺產及贈與稅法》，原本法令規定，繼承人為「未滿20歲」的直系血親卑親屬及受被繼承人扶養的兄弟姊妹，按其距...

開立彙總發票 須符合條件

企業與經常往來的大客戶之間，若交易量過於繁雜，可以考慮申請按月開立彙總發票，中區國稅局表示，這項申請則必須符合二個條件。

年度盤存列報成本 二點注意

企業在年度盤點存貨時，列報成本必須留意二種情況。首先在生產成本方面，年度間未使用完的原物料，應該要轉列為盤存；其次在成品...

新產品貨物稅 可申請預審

近年商品型態推陳出新，但部分型態的產品有可能會被加課貨物稅，北區國稅局表示，如果廠商不清楚新產品是否要課貨物稅，可以先向...

獨資商號易主 列銷售報稅

獨資商號易主時，變更負責人並移轉商號資產，將被視為該商號一筆大型銷售額，原則上須報繳營業稅。

賦稅署長李慶華 今起升任財政部常務次長

520之後，財政部前次長吳自心請辭，財政部今（8）日公布常務次長由賦稅署長李慶華升任，並於6月8日到任。

未分配盈餘申報 有三大變革

所得稅申報期間僅剩不到一個月，財政部台北國稅局表示，企業今年申報2018年度未分配盈餘加徵營所稅時有不少新制上路，記得留...

透視資料保護官獨立性規範

號稱「史上最嚴個資法」的歐盟一般資料保護規範（GDPR）自2018年生效，其中38條規定，企業必須聘任「資料保護官」（D...

合建分售支付廣告費 建商地主按比例分攤

建商與地主採合建分售或合建分成方式建屋出售，所支付的廣告費，依規定必須由建商與地主按房地售價比例，來分攤列報營業費用。

欠稅大戶別想跑！國稅局將於7月1日公告重大欠稅案

國稅局將於7月1日上午8時，就繳納期限至今年4月10日以前的確定欠稅案件，個人欠稅金額逾1,000萬元、營利事業欠稅金額...

熱門新聞

國泰航空停牌啟示：母體小的大型航空業面臨全新調整

華為進入緊急狀態 電信、手機訂單將大挪移

國旅市場回溫 雄獅簽下600人企業旅遊合約

美禁令正中要害…華為庫存晶片 傳只能再撐半年

公益彩券億萬富翁 台彩公布四特徵

台達電 要推新品攻陸歐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。