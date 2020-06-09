民眾趕快報稅 北台灣完稅民眾月底132億入帳
綜合所得稅申報期限延長到本月底，財政部北區國稅局今天下午表示，為鼓勵納稅人早申報早退稅，該局統計桃園、新北等北部9縣市，已在上月完成報稅的第一批符合退稅者約85萬多件，退稅金額約132億元，將在本月30日提早入帳，讓納稅人收到退稅款。
北區國稅局表示，去年納稅人申報所得稅241萬件，其中稅額試算申報81萬件、網路申報153萬件、人工及二維報稅約7萬件，以網路報稅超過九成六最多；今年所得稅申報以來，網路及稅額試算申報件數已達七成三、桃園完成報稅也有七成三，仍以網路申報九成多最高，顯示納稅人都接受稅額試算及網路申報方式。
北區國稅局表示，今年許多納稅人報稅常見詢問最多問題，又以納稅人對身心失能者可扣除「長期照顧特別扣除額」12萬元、政治獻金捐贈要在列舉扣除額項下申報扣除、或自用住宅適用重購自用住宅稅額扣抵或退還規定等3大問題，有疑問納稅人歡迎詢問，也呼籲尚未報稅納稅人趕快報稅，避免在本月底最後幾天申報壅塞。
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