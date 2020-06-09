獨／配合18歲公民權、遺贈稅法將修法 省稅額度將縮水

財政部預告修正《遺產及贈與稅法》，原本法令規定，繼承人為「未滿20歲」的直系血親卑親屬及受被繼承人扶養的兄弟姊妹，按其距離20歲的年數，每一年可加扣50萬元；不過配合「18歲公民權」修法，計畫將民法成年年齡自20歲下修到18歲，財政部配合修法，將法規文字從「未滿20歲」改為「未成年」。

換句話說，未來若確定下修民法成年年齡，遺贈稅法規定的繼承人扣除額門檻也將從20歲下降到18歲。舉例而言，現行繼承人若為17歲，依現行遺贈稅法可多扣除150萬元（50萬*3），但未來修法下修年齡至18歲後，未成年為18歲以下，此時就只能多扣除50萬元，可扣除額度將會縮水。

總統蔡英文在520就職演說時，宣布立法院將成立修憲委員會，優先推動18歲公民權。據悉，行政院目前正跨部會研修相關法令，財政部方面，也正在檢討法令文字，將稅法中「未滿20歲」文字，改為「未成年」，未來節稅權益也將隨著年齡下修而限縮。

知情官員表示，牽涉到的修法包括遺贈稅法第17條、所得稅法第17條，目前遺贈稅法已在預告階段，所得稅法後續預計也會同樣展開修法程序。官員表示，未來將與其他各部會涉及18歲公民權相關的修法，一併統整送到立法院完成修法程序。

由於現行遺贈稅法規定，繼承人為直系血親卑親屬及受被繼承人扶養之兄弟姊妹，若是未成年者，按其年齡距屆滿20歲之年數，每一年可再加扣50萬元；財政部預告修法將文字調整為按其年齡距「屆滿成年」之年數，未來若確定將民法成年年齡自20歲下修到18歲，可扣除的額度也將會較現行限縮。