賦稅署長李慶華 今起升任財政部常務次長
520之後，財政部前次長吳自心請辭，財政部今（8）日公布常務次長由賦稅署長李慶華升任，並於6月8日到任。
根據財政部資料顯示，李慶華為國立政治大學財稅學系學士、經營管理碩士，曾經歷任財政部賦稅署科長、專門委員、副組長、組長、財政部財稅資料中心副主任、財政部賦稅署副署長、財政部主任秘書、財政部台灣省北區國稅局局長、財政部北區國稅局局長，前一個職務為賦稅署署長。
財政部有兩位政務次長，一位常務次長，兩位常次分別為莊翠雲與阮清華。
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