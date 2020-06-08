財政部新常次李慶華 今正式到任
財政部今（8）日公告，原常務次長阮清華轉任政務次長所遺職務，由賦稅署署長李慶華陞任，並於今日正式到任。
財政部指出，李慶華是國立政治大學財稅學系學士、經營管理碩士，曾任財政部賦稅署科長、專門委員、副組長、組長、財稅資料中心副主任、賦稅署副署長、北區國稅局局長、賦稅署署長等，從基層一步一步做起，經歷相當完整。
未來李慶華將負責督導稅務、關務等，李慶華出身基層，行事雖低調，但面對媒體時，說明政策清楚、條理清晰，成為賦稅署第一位女性署長，上任後表現也備受肯定，無論是高層、媒體都對其讚譽有加，在這波人事改組中更上一層樓，也讓財政部三位次長中，首度出現兩名女性的情況，可說是女力崛起。
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