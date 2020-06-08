合建分售支付廣告費 建商地主按比例分攤

建商與地主採合建分售或合建分成方式建屋出售，所支付的廣告費，依規定必須由建商與地主按房地售價比例，來分攤列報營業費用。

台北國稅局提醒，依據營所稅查核準則規定，營建業合建分售的廣告費，應按照與地主房地售價比例，來分別計算應分攤費用。

舉例而言，甲建商與乙地主合建分售房地，並約定房地售價比例為4比6，而甲建商銷售此建案取得廣告費的進項憑證金額為2,000萬元，此時雙方可按四成、六成比例來分攤列報費用。

也就是甲公司在申報營所稅時可列報800萬元廣告費；而乙地主若符合房地合一新制課徵所得稅，且有實際負擔廣告費，則可列報1,200萬元作為費用。