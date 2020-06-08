未分配盈餘申報 有三大變革

所得稅申報期間僅剩不到一個月，財政部台北國稅局表示，企業今年申報2018年度未分配盈餘加徵營所稅時有不少新制上路，記得留意三大變革：稅率變動、會計準則變動調整數、新增減除項目等，以保障自身權益。企業今年除了申報2019年營所稅外，同時也要申報2018年度未分配盈餘，近期財政部配合所得稅法、產創條例、新冠肺炎紓困等修法或措施，在未分配盈餘申報方面有許多變革。

首先在適用稅率方面，自2018年未分配盈餘開始，其加徵營所稅稅率自10%調降為5%，以幫助對外籌資較不易的中小企業，可藉由保留盈餘累積資本，有助未來企業轉型升級。

其次，會計準則變動的追溯調整數，要記得併入未分配盈餘申報。國稅局表示，隨著國際財務報導準則（IFRS）、企業會計準則公報（EAS）改版，企業會追溯調整期初保留盈餘，過去這部分的期初影響數不計入未分配盈餘課稅，不過自2018年度起，無論增減都要反映在當年度未分配盈餘，提醒企業留意。

最後，2018年度未分配盈餘也新增三項減除項目。第一，前述因會計準則變動追溯調整的淨增加數，若分配給股東或社員，可列為2018年度未分配盈餘減項；若今年申報期限截止前來不及分配，只要在紓困條例施行期間分配，可再回過頭來更正申報2018年未分配盈餘。

第二，企業因新冠肺炎疫情影響營運，今年首季虧損可按比例換算為上半年估計虧損，列為2018年未分配盈餘減項，未來再視實際虧損情形多退少補。

第三，因應產創條例修正，自2018年未分配盈餘申報起，公司當年度盈餘發生年度次年起三年內，以該盈餘從事實質投資達100萬元者，這筆實質投資金額也可列為減項。