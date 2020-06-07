欠稅大戶別想跑！國稅局將於7月1日公告重大欠稅案
國稅局將於7月1日上午8時，就繳納期限至今年4月10日以前的確定欠稅案件，個人欠稅金額逾1,000萬元、營利事業欠稅金額逾5,000萬元的欠稅人，將在網站公告欠稅人姓名或名稱與內容，公告期間為期六個月。
台北國稅局表示，為防止大戶欠稅，依稅捐稽徵法第34條第1項及財政部相關函釋規定，各稅捐稽徵機關對確定重大欠稅案件的欠稅人姓名或名稱與內容，應於每年7月1日至12月31日公告刊登在機關網站，並視欠稅變動更新公告內容。
國稅局指出，因稅款向代收稅款機構繳納後至實際劃解稅款入國庫有作業時間落差，欠稅人如有繳清欠稅者，請儘速與國稅局聯絡，並提示繳清相關證明文件，經查證無誤後，將立即予以更新。
根據賦稅署統計，2019年公告欠稅案件，自2019年7月1日公告截至2020年3月31日止，合計徵起約4.27億元。
國稅局呼籲欠稅人儘速清繳稅款，以免遭公告欠稅資料，影響聲譽，得不償失。
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