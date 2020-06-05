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行政院核定 財政部賦稅署長李慶華升任次長

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
李慶華。本報資料照
李慶華。本報資料照

行政院長蘇貞昌今天核定財政部高層人事案，財政部賦稅署長李慶華升任常務次長。至於賦稅署長的遺缺，由於牽涉五區國稅局長的人事安排，因此將先由賦稅署副署長吳蓮英暫代。

財政部前政務次長吳自心日前以個人生涯規畫為由請辭獲准，遺缺由原財政部常務次長阮清華遞補，至於阮的常次位子，政院今天核定由李慶華升任。至於財政部三位次長的業務分工，政次莊翠雲負責國產、促參、人事等業務；阮清華身兼發言人，主管國庫、公股管理等業務：李慶華則督導賦稅、關務等業務。

據了解，李慶華升任次長後，遺缺內定由台北市國稅局長許慈美升任，而這也將牽動全台五區國稅局長的異動，由於相關職務調整財部高層仍在通盤考量中，因此定案前將先由副署長吳蓮英暫代署長一職。根據賦稅系統的人事安排傳統，北市國稅局長以北區國稅局長王綉忠呼聲較高，但她將於後年1月屆齡退休，她的個人意願將是考量因素之一。此外，中區國稅局長宋秀玲表現頗獲財部高層賞賜，也可能在這次國稅局長大搬風調整職務。

國稅局 財政部 李慶華

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