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期交所新董座　趕6/18股東會前拍板

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

臺灣期貨交易所將在6月18日召開股東會，據透露，期交所新任董事長已確定將由甫自財部退休的前財政部政次吳自心出任，此項人事案預計將趕在期交所股東會召開之前，正式對外宣布。

期交所昨（4）日表示，關於新任董座一事，已向上層主管機關金管會證期局詢問，但局裏回覆目前沒有任何消息，一切要等收到行政院的正式公文為準。

相關人士則指出，目前部會已確定將指派，吳自心出任期交所新任董座，預計公文會在近日內發出，一旦收到公文，期交所也將在三日內召開臨時董事會，確認通過此項人事案。

47年次的吳自心稅務資歷完整，一路從賦稅署科長、組長、高雄國稅局副局長做到賦稅署副署長、主秘，之後再回到國稅局實務歷練，先後擔任北區國稅局及台北國稅局局長，而後接任賦稅署署長，升任常務次長、政務次長。

事實上，財政部長蘇建榮在5月中旬、財政部舉行「政務次長惜別會」時，致詞時表示：「離開並不是結束，也許走的路更寬」，已為吳自任出任期交所新任董事長埋下伏筆。

相關人士表示，吳自心的人事案，應會趕在6月18日期交所召開股東會前定案。期交所在前任董座許哲虞辭世後，目前由總經理黃炳鈞暫時執行董事長職務。

期交所6月18日將召開股東會，通過去年財報，去年每股純益（EPS）達5.5元。

黃炳鈞表示，今年1至5月的期市日均量為154.7萬口，相較去年同期的107.7萬口，大幅成長43%；以成交量推估，期交所今年的獲利將較去年攀升。

另外，為持續提供期貨市場更多元化商品，期交所已規劃推出臺灣永續期貨及臺灣生技期貨，兩項商品相關規劃以及增修訂規章業，並已獲主管機關核准，預計下周一（8日）掛牌上市。

交易制度方面，期交所則將以階段性方式建置期貨市場動態價格穩定措施，今年規劃進一步納入匯率類期貨及以指數股票型基金（ETF）為投資標的之股票期貨，並持續優化期貨市場動態價格穩定措施。

至於結算制度部分，期交所則將持續推動國內店頭衍生性商品集中結算機制，透過集中結算機制之財務防衛資源以及違約處理程序，預期有助於降低違約事件系統性風險，強化市場風險管理，並且促進金融市場穩定。

期交所 臺灣期貨交易所 股東會

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