金融業承辦繼承產權移轉 未要求附證明將罰5,000元

民眾辦理遺產或繼承財產的產權移轉登記時，依規定必須檢附相關證明文件。民營金融機構若疏忽這點，未要求申請人附上證明，原本可處罰1萬元罰鍰，不過近日財政部檢視法規，將處罰金額減半至5,000元，以符合比例原則。

財政部指出，1983年配合「戡亂時期罰金罰鍰提高標準條例」，將這項罰鍰金額調高至1萬元。近日檢視法規，由於前述戡亂時期條例早在2009年廢止，沒有特別提高罰鍰必要，因此在近日發布最新解釋令，修正稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表，將罰鍰回歸一開始的5,000元，讓法規合理化。

據了解，實務上遺產或贈與取得的不動產若要移轉，通常是到公家單位辦理，需要到民營事業處理的大多是股票等金融資產，因此所謂的民營事業大多是指金融機構。