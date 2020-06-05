金融業承辦繼承產權移轉 未要求附證明將罰5,000元
民眾辦理遺產或繼承財產的產權移轉登記時，依規定必須檢附相關證明文件。民營金融機構若疏忽這點，未要求申請人附上證明，原本可處罰1萬元罰鍰，不過近日財政部檢視法規，將處罰金額減半至5,000元，以符合比例原則。
財政部指出，1983年配合「戡亂時期罰金罰鍰提高標準條例」，將這項罰鍰金額調高至1萬元。近日檢視法規，由於前述戡亂時期條例早在2009年廢止，沒有特別提高罰鍰必要，因此在近日發布最新解釋令，修正稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表，將罰鍰回歸一開始的5,000元，讓法規合理化。
據了解，實務上遺產或贈與取得的不動產若要移轉，通常是到公家單位辦理，需要到民營事業處理的大多是股票等金融資產，因此所謂的民營事業大多是指金融機構。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言