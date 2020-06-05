外籍員工在台未滿183天 雇主給薪十天內須辦扣繳

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

給付外國員工薪資時，須留意這位員工同一年度在台居留時間，若居留未滿183天，雇主應在給付薪資後十天內，向國稅局繳納扣繳薪資。

台北國稅局表示，企業聘僱外籍員工給付薪資時，雇主作為扣繳義務人，必須要分清楚這位外籍員工是不是台灣稅務居民（居住者）。原則上，如果在台灣沒有戶籍，就必須要在同一課稅年度內，在台居留合計滿183天，才會成員稅務居民；除此之外都屬於「非居住者」。

官員表示，如果這位外籍員工是台灣稅務居民，扣繳單位給付薪資時，就像一般國內員工一樣，可按全月給付總額5％，或依《薪資所得扣繳辦法》規定扣繳，再於每月10日前將前一月份所扣稅款向國庫繳清、每年1月申報辦理扣繳憑單申報。

薪資 國稅局 稅款

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