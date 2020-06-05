投資KY股 個人、企業課稅有別

買賣KY股要注意，個人及企業課稅方式大不同。雖然證券交易所得原則上免稅，但個人獲配KY股利、企業賣股所得，這兩種收入型態雖然目前免稅，但仍有可能依最低稅負制課到稅。

南區國稅局指出，現今投資標的多元，不少投資人基於節稅考量，會選擇投資海外來台上市股票（俗稱KY股），但是KY股的課稅方式有點複雜，依據收入來源、投資身分別不同，會適用不同的稅制。

官員表示，投資獲利不外乎股利配息、證券交易所得二種型態。首先就個人投資人方面，KY股本身就是海外公司發行的股票，所以海外配發的股利，對個人來說屬於海外所得，不用課綜合所得稅，但是要納入最低稅負制計稅；不過個人買賣KY股，則屬於證交所得，目前已經停徵，且在過去幾次稅改之下，也排除最低稅負制，等於完全不用課稅。

至於企業或機構投資人，官員表示，由於營所稅是全球課稅，國內企業獲配KY股息，屬於海外投資收益，並不適用免稅規定，必須計入年度所得、課徵營所稅。官員表示，買賣KY股票獲利，對企業來說也同樣有機會課稅，即便證交所得不課營所稅，但是會納入最低稅負制，須併入基本所得額計稅。

官員指出，所謂的最低稅負制，是依據《所得基本稅額條例》所計算的稅額，原則上就是當各類所得納入免稅範圍後，為避免租稅優惠過度給予，因此再額外加總計稅，目前最主要就是針對證交所得課稅。

官員表示，在基本稅負制當中，個人有670萬元免稅額，也就是除了投資KY股獲配股息之外，其他海外所得及各類免稅所得加總超過670萬元以上，才需要依20％稅率課稅；至於企業方面，免稅額只有50萬元，不過稅率也較低，基本所得額超過50萬元的部分，只要依12％稅率課稅，最主要都是計入證交所得課稅。