今年9月起 電子雜誌可「永久閱讀」才能免營業稅

財政部針對電子雜誌是否應課營業稅，發布最新解釋令。自今年9月1月起，無論是雜誌社、電子書城銷售電子雜誌閱讀服務，課稅都分為兩種。第一種，民眾可買斷電子雜誌，可下載永久閱讀的話，無須課徵營業稅；第二種，若僅提供一定期間內閱讀，類似出租性質，就須課徵營業稅。

依據營業稅法規定，出版紙本雜誌可免徵營業稅，不過隨著時代演變，逐漸出現電子雜誌等新興閱讀型態，財政部曾在2011年做出解釋令，雜誌社將自身出版的紙本雜誌上傳到網路上供人瀏覽並收費，也可適用免稅。

不過隨著網路閱讀的型態越來越多元，電子雜誌在市面上也出現買斷或限時閱讀等樣態，國稅局近期也常報到財政部，希望財政部針對相關課稅疑義再釐清。

財政部近日做出最新解釋令，將電子雜誌營業稅課稅規定分為兩種。首先，電子雜誌若是給買受人直接下載、買斷，可永久閱讀，此時性質近似買賣紙本雜誌，因此比照紙本雜誌，免徵營業稅。

第二種，若是限時閱讀，時間終止後無法再重新下載並瀏覽，性質上比較接近出租，就比照實體租書店，仍需課徵營業稅。

換句話說，過去雜誌社只要上傳到網站供消費者閱覽，無論是否限時閱讀，都可免營業稅；但是電子書城由於不符合2011年解釋令要件，實務上，無論是否限時閱讀，通常都會課營業稅。隨著電子書城發展越發蓬勃，課稅疑義也就越來越多，因此財政部做出最新解釋令，以是否為限時閱讀來區分課稅與否。

財政部表示，「電子雜誌」的定義是指以電子形式（含網路）發行，具備一定名稱，刊期七日以上三個月以下，且按期出版的刊物，其封面、內容刊載足資辨識與紙本雜誌相同且僅供閱讀者。

官員表示，考量營業稅是消費稅，由買受人負擔，因此新解釋令發布後也給予緩衝期，訂閱日為今年9月1日後的案件，才適用新令，以免業者與消費者產生訂閱費用的爭議。