桃市17萬戶欠繳房稅15億 科技大廠延繳8千萬

今年房屋稅繳納不加徵滯納金今天最後一天，明天起未完成繳稅者每2天將加徵1%滯納金，桃園市政府地方稅務今天上午統計，桃園房屋稅繳納至今仍有約17萬戶尚未繳稅、欠繳稅額約15億元，請民眾趕快繳納，由於今年疫情影響可延期或分期繳納，一家知名科技大廠房屋稅高達8千多萬元申請延期繳納房屋稅最高。

桃園市府地稅局表示，受疫情影響，今年房屋稅開徵順延到6月1日，今天下午班之前，欠稅民眾趕快繳納可免徵1%滯納金，明天起每2天加徵滯納金，尚未繳納房屋稅額約15億元，估計每次加徵滯納金可為國庫增加1千5百萬元。

該局統計，桃園市應繳納房屋稅92萬多戶、應繳稅額共約87億多元，至今完成繳納68萬多戶、完稅總額65億多元，房屋稅起徵率73.95%，扣除延期或分期繳納房屋稅1000多戶及在途扣稅約7萬多戶，目前尚未完成房屋稅約17萬戶、欠稅額約15億多元。

因為受疫情影響，不少房屋稅大戶無力一次繳納，財政部特別提供房屋稅延期最長1年或分期繳納，市府地稅局表示，桃園市不少大廠廠房面積大、房屋稅額高，1千多戶紛紛申請延期或分期線，包括一家知名科技大廠房屋稅高達8000多萬元、一家運輸業房屋稅5000多萬元，成為申請延期繳稅前2名。