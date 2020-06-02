是你嗎？3-4月期發票1,000萬獎開出11張、200萬獎16張

財政部賦稅署今（2）日下午將公布3-4月期統一發票中獎清冊，賦稅署透露，本期共開出11張1,000萬特別獎、16張200萬元特獎，與過去開出的張數大致持平，完整的中獎清冊將於下午4點30分正式公布。

3-4月期統一發票日前開獎，1,000萬特別獎中獎號碼為「91911374」；200萬特獎中獎號碼為「08501338」。

另外開出統一發票三組頭獎中獎號碼分別是「57161318」、「23570653」及「47332279」；同時增開一組六獎（獎金200元）獎號則為「519」。本期中獎發票自今年6月6日起開始兌獎，期限至9月7日。

財政部今日下午將公布完整的統一發票中獎清冊，不過據日前超商自行統計，統一超商共開出三張1,000萬元大獎，分別是在新竹縣新豐鄉明大門市購買81元的義大利麵及茶飲、新北市泰山區滿泰門市購買15元茶飲、台北市文山區新萬隆門市購買35元零食。

全家便利商店也開出兩張1,000萬元大獎，分別是在樹林龍興店花費55元購買飲料、土城寬樺店花費39元購買泡麵中獎。