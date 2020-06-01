課囤房稅？商總賴正鎰：癡人說夢 房價已回不去了
針對最近廣泛討論的「房屋稅條例修正草案」囤房稅議題，全國商總理事長賴正鎰今(1)日指出，政府若要增加囤房稅的話，這是「長工望落雨，乞食望普渡」，恐怕只是「癡人說夢」。
賴正鎰指出，政府應先加速推動都更與危老，並檢討公告土地現值與公告地價，降到五年前行情，降低土地增值稅、房屋稅與地價稅，不然土地價格一再飆漲，加上砂石漲價、工地缺工，房價已經「回不去了」。
賴正鎰認為，政府應少訂打房制度，讓房市回復市場機制，比如房地合一稅制與豪宅稅都要退場，不然現在建商只能賣中小坪數的房子，想買大坪數的人也因為房屋稅與地價稅的高稅額而嚇到退舍三步，完全不敢碰，使得建商大坪數的房子完全賣不動，大坪數、高總價產品去化速度趨牛步化，現在只要60坪以上就很難賣，感覺是房地產的「新天花板」。
賴正鎰指出，「高持有稅讓地主、屋主及建商都受不了」，政府應該凍漲公告現值與公告地價，讓房屋稅與地價稅，以及土地增值稅全面調降。
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