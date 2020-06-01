快訊

【土博士悲歌1】台大博士連丟7履歷全摃 還有人流浪15年

課囤房稅？商總賴正鎰：癡人說夢 房價已回不去了

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
全國商總理事長賴正鎰今(1)日指出，政府若要增加囤房稅的話，這是「長工望落雨，乞食望普渡」，恐怕只是「癡人說夢」。鄉林建設提供
全國商總理事長賴正鎰今(1)日指出，政府若要增加囤房稅的話，這是「長工望落雨，乞食望普渡」，恐怕只是「癡人說夢」。鄉林建設提供

針對最近廣泛討論的「房屋稅條例修正草案」囤房稅議題，全國商總理事長賴正鎰今(1)日指出，政府若要增加囤房稅的話，這是「長工望落雨，乞食望普渡」，恐怕只是「癡人說夢」。

賴正鎰指出，政府應先加速推動都更與危老，並檢討公告土地現值與公告地價，降到五年前行情，降低土地增值稅、房屋稅與地價稅，不然土地價格一再飆漲，加上砂石漲價、工地缺工，房價已經「回不去了」。

賴正鎰認為，政府應少訂打房制度，讓房市回復市場機制，比如房地合一稅制與豪宅稅都要退場，不然現在建商只能賣中小坪數的房子，想買大坪數的人也因為房屋稅與地價稅的高稅額而嚇到退舍三步，完全不敢碰，使得建商大坪數的房子完全賣不動，大坪數、高總價產品去化速度趨牛步化，現在只要60坪以上就很難賣，感覺是房地產的「新天花板」。

賴正鎰指出，「高持有稅讓地主、屋主及建商都受不了」，政府應該凍漲公告現值與公告地價，讓房屋稅與地價稅，以及土地增值稅全面調降。

房屋稅 賴正鎰 建商

延伸閱讀

房市出現新天花板！賴正鎰籲調降持有稅

鄉林：下半年全力推案

振興券何時發？ 商界：最好6月初就發

「紓困看得到吃不到」 賴正鎰提振興經濟三建言

相關新聞

課囤房稅？商總賴正鎰：癡人說夢 房價已回不去了

針對最近廣泛討論的「房屋稅條例修正草案」囤房稅議題，全國商總理事長賴正鎰今(1)日指出，政府若要增加囤房稅的話，這是「長...

疫情衝擊桃園房屋稅 974件延分期最大筆高達8千萬

今年由於受新冠肺炎疫情影響，房屋稅出現申請延期、分期繳納的案件暴增，桃園市政府地方稅務局統計，截至5月29日止，總計有9...

報稅系統「每天都有駭客來敲門」

年度報稅大事申報期間延至六月底，多數人都依賴網路報稅系統來完成報稅。然而近期爆發一連串資安事件，報稅系統是否也有資安疑慮...

上網報稅防駭「從不關機的電腦較危險」

因應疫情，今年報稅季節透過網路申報勢必大增，針對資安防護，別以為只有財政資訊中心需要嚴陣以待，一般民眾在用戶端，也不能掉...

印花稅票出現短漏 檢查日前補繳免罰

各地方稅務局或稅捐處陸續自5月或6月起開始展開印花稅檢查，KPMG安侯建業會計師黃彥賓提醒企業，印花稅稅率輕但罰則重，動...

下半年開徵稅目 擬不展延

據悉，由於國內疫情趨於穩定，財政部傾向不再主動公告延長6月以後開徵的各稅目申報期限，不過個案若繳稅有困難，仍可依規定申請...

新聞中的法律／對智商法院的期待

媒體報導，有網通廠以獨立董事向該公司或（及）關係企業公司取得報酬等情事，違反「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」...

疫情衝擊 新北估稅收短徵80億 衝擊財政

房屋稅延分期繳納，恐造成財政破口。新北市財政局長李泰興說，先前市府預估今年稅收因疫情會短收近八十億，可能衝擊財政結構，主...

房屋稅繳納6月1日截止 延期分期申請爆量

房屋稅繳納期限到明（1）日截止，今年受疫情影響，一些縣市出現申請延期繳納情形，包括飯店、科技大廠都入列。以新北市為例僅近...

保障身障者權益！台中首創牌照稅免稅通知

供身心障礙者使用的車輛可申請免徵使用牌照稅，經台中市政府地方稅務局主動篩選，有免稅資格尚未申請者達4千人，地稅局為保障身...

疫情衝擊 房屋稅延分期繳…暴增

房屋稅繳納期限明天截止，今年受疫情影響，民眾和企業可依規定申請緩繳或分期繳納，以飯店、科技業者申請居多。繳款截止日只剩最...

熱門新聞

振興券才三千元 王世堅酸：生吃都不夠，還曬成乾？

何不直接發2千？振興券挨批限制多 支持者怒：這不是紓困

台積電5奈米擴建喊停 設備商：影響有限

最悲慘情境？外資示警 華為恐終止手機部門

台積5奈米擴建 延至明年Q1

蘇揆明公布振興券內容 7月15日上路可用到年底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。