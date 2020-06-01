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疫情衝擊桃園房屋稅 974件延分期最大筆高達8千萬
今年由於受新冠肺炎疫情影響，房屋稅出現申請延期、分期繳納的案件暴增，桃園市政府地方稅務局統計，截至5月29日止，總計有974件申請延分期，金額約2億9626萬元。房屋稅科長林玉禪表示，去年同期沒什麼人來申請，可見今年各行業紛紛受到疫情波及。
房屋稅繳納期限至今天為止，桃園市今年編列房屋稅稅收近90億元，林玉禪說，今年受疫情影響，有850件申請延期、124件申請分期，其中核准延期繳納房屋稅最大筆金額為8千多萬元，第二大筆為5千多萬元，分別皆為桃園某產業大廠。
林玉禪表示，去年同期並沒有這麼多申請延分期的案件，今天是因疫情影響，財政局特別放寬申請延分期規定，自年初開始便有人詢問申請。她說，去年沒有疫情衝擊，因此沒有人申請房屋稅延分期繳納，對比今年的件數可算是暴增。
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