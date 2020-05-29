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印花稅檢查旺季來了 企業如何趨吉避罰會計師教你

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

6月起為稅局開始查核印花稅之旺季，公司面對印花稅之通案檢查，往往陷入應否立即購買印花稅票進行補貼以免去罰鍰之迷思。KPMG安侯建業稅務投資部會計師黃彥賓表示，於稅局實施檢查日前自動補貼，皆可符合免罰之要件。

黃彥賓表示，因印花稅之特色為稅率輕但罰則重，動輒5至30倍之罰鍰，故各公司於收到稅局檢查函時，往往陷入應否立即購買印花稅票進行補貼以免去罰鍰之迷思。這涉及印花稅調查基準日何時起算的問題，所謂調查基準日是指稅局開始進行調查的日期，依據稅捐稽徵法第48條之1規定，在調查基準日之前，納稅義務人如已自動向稅局補報並補繳所漏稅款者，僅須加計利息而無須處罰。

而印花稅之調查基準日，就通案查核案件而言，係指稅局發函通知之實施檢查日 ，即檢查函上所訂稅局派員赴公司檢查之日期，故公司如於該日期前對應稅憑證已自動補報補繳，僅須加計利息而無須處罰。

黃彥賓進一步舉例說明，某公司於5月22日收到稅局5月20日發文的印花稅通案檢查函，函上訂定7月2日將派員赴公司檢查過去五年的應稅憑證，則調查基準日為7月2日，公司在5月22日至7月1日對於過去五年尚未貼花的應稅憑證進行自動補貼 ，皆符合加計利息免罰要件。

因此公司於收到印花稅檢查函時，應先自行統計尚未貼花的應稅憑證金額，如金額龐大，除選擇購買印花稅票進行貼花的方式繳納外，也可選擇於實施檢查日前向稅局申請大額總繳，於繳款後將繳款書證明聯黏貼於應稅憑證上，也符合自動補繳免罰要件。但如公司欲選擇購票貼花的方式完稅，應注意於貼花後要完成銷花動作，否則會有處5至10倍罰鍰之風險。

黃彥賓也提醒注意，前述以「實施檢查日」為調查基準日者，僅限於稅局「通案 」查核案件；如為其他機關通報具體違章事證的「個案」調查案件，其調查基準日為該機關查獲之日，則此時縱使公司於收到函文後立即對尚未貼花之憑證進行補繳，亦不符合自動補繳要件，而仍有被處罰風險。

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