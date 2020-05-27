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房屋稅繳納期限 延至6月1日

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

台北市稅捐處今日表示，今年房屋稅繳納期限至5月31日截止，因適逢例假日，順延至6月1日止。如未收到房屋稅繳款書或遺失者，可以電話、傳真、網路或就近向該處及所屬分處申請補發，亦可登入地方稅網路申報作業網站(網址：https://net.tax.nat.gov.tw/)，點選「定期開徵查繳稅及電子傳送服務」，利用自然人憑證、工商憑證、已註冊健保卡及密碼，或TAIWAN FidO臺灣行動身分識別登入驗證，直接線上查繳稅款。

稅捐處提醒，房屋稅開徵期間個人、法人及非法人團體之負責人或主辦會計人員，因嚴重特殊傳染性肺炎接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，繳納期限才可申請展延至今年6月30日，展延期限屆滿時，仍接受隔離治療者，其繳納期限自隔離治療結束之次日起展延20日。此外，因受疫情影響，不能於規定期間內繳清稅捐者，得於繳納期間(含展延期間)內，申請延期或分期繳納稅款，詳情可至該處網站首頁新冠肺炎稅捐e專區查詢。

稅捐處進一步說，依稅法規定，逾期繳納稅捐，每逾兩天加徵應納稅額1％的滯納金，如逾30日仍未繳納者，除最高加徵15％滯納金外，還會被移送法務部行政執行分署強制執行；該處特別提醒納稅人儘速如期繳納房屋稅，以免逾期被加徵滯納金。又為利民眾方便依限繳稅，該處及所屬12個分處之全功能服務櫃檯於繳納期限最後一日(即2020年6月1日)，延長服務時間至下午6時30分，提供補發房屋稅繳款書服務，民眾可多加利用。

房屋稅

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