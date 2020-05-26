出售舊房 房屋稅、房貸利息不可列成本

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

不適用房地合一稅的老房子，賣房收入要併入綜合所得稅課稅，但是主張賣房成本時須注意，雖然可以舉證房屋修繕或改良費用節稅，但是像房屋稅、房貸利息等持有期間的代價，不能列為出售成本或費用減除。

中區國稅局今（26）日舉辦例行記者會，局長宋秀玲指出，個人出售不適用房地合一稅的舊制房屋，屬於《所得稅法》第14條所規定的財產交易所得，可依交易時的成交價額，並舉證相關成本、費用等證明文件，核實計算應稅所得。

宋秀玲指出，以往許多納稅義務人在申報舊制房屋所得時，會直接主張房屋評定現值，並依財政部所頒定的利潤率計算所得額，並不會特別主張成本、費用；但是近年隨著房屋交易市場透明化程度提升，國稅局開始可以掌握實際交易售價，因此如何主張成本、費用，就是申報舊制房屋交易的重點。

宋秀玲表示，取得房屋所有權後，於出售前支付的各項成本及費用，可以主張的項目其實有限，包括房屋擴建、改良或修繕費等，重點在於能夠增加房屋價值，且改良效果可持續達二年以上，這類費用才可轉列房屋成本。

宋秀玲表示，其餘如像是房屋使用期間繳納的房屋稅、管理費、清潔費、銀行借款利息等，都屬於使用期間相對代價，並不能列為成本或費用減除。

宋秀玲指出，近期轄區內就查核發現一位納稅義務人甲君，於2013年綜所稅申報案中，列報房屋交易所得700萬餘元，但是多將房屋稅等各種房屋使用期間的成本列入費用減除，最後遭國稅局核定剔除，造成短漏報所得約200多萬元。

房屋稅 國稅局 所得稅

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