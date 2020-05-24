境外資金匯回專法 三種違章情形將可免罰

財政部近日預告「稅務違章案件減免處罰標準」修正草案，新增「境外資金匯回專法」三項免罰條款。第一，受理銀行未依規定扣繳稅款，稅額在35萬元以下免罰；第二，受理銀行未申報扣繳，自動補報者稅額70萬元以下免罰，稽徵機關限期補報者稅額50萬元以下免罰；第三，申請人的申請內容不實，若不至於影響適用資格，也可免罰。

境外資金匯回專法自去年8月上路，截至5月14日止，共401件申請、申請匯回金額約937億元，其中已有324件、811億元實際匯回。

財政部表示，境外資金匯回專法第10條、第11條已設有罰則，不過對於違章情節輕微情形尚未有明確減免處罰規定，因此財政部近日預告修正稅務違章案件減免處罰標準，納入境外資金專法三大免罰條款，以利遵循。

首先，專法規定，受理銀行若未依規定扣繳稅款，應按照未扣繳、短扣繳或未繳清的稅額，處一倍以下罰鍰。而根據財政部預告草案，未扣繳、短扣繳或未繳清稅額在35萬元以下，並在限期內補報繳者，可免予處罰。

其次，專法中針對受理銀行已依規定扣繳稅款，但未「申報」者，應按扣繳稅額處20%罰鍰，最低1,500元、最高不超過2萬元。而財政部預告的減免處罰標準則規定，若自動補申報，可減半處罰，且稅額若在70萬以下者可免罰；若經稽徵機關限期補報，則稅額在50萬元以下免罰。

財政部表示，前面兩項免責條款，都是針對受理銀行，由於受理銀行針對匯回資金案件的控管責任，以金融投資部分最為複雜，包括投資範圍、方式、限制等規定繁雜，若因一時疏忽導致未依規定申報或辦理扣繳，屬情節輕微者，應給予一定的免責。

第三項免責條款則針對申請人或企業，專法中規定，個人或公司若被發現申請資料或檢附文件不實，可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。而根據減免處罰標準草案，若申請不實內容不至於影響適用要件，也無違反洗錢及資恐防治相關法令，屬於違章情節輕微，只要在限期內補正資料，就可免罰。