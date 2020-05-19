擴大書審申報 三點注意

台北國稅局表示，針對全年營業額在3,000萬以內的中小企業，在營所稅申報時採行「擴大書面審核」的申報案件，國稅局會緊盯三類違章情形，包括關係企業間開立不實憑證、刻意分帳申報壓低營業額，以及行業代號申報錯誤，進而影響適用純益率等情況。

官員表示，依據《108年度營利事業所得稅結算申報案件擴大書面審核實施要點》，針對全年營業收入及非營業收入合計在3,000萬以內的中小企業，依照行業別不同，原則上僅需依年收入最高10％純益率，計算當年度課稅所得額。

官員表示，對於中小企業而言，一方面法定純益率可能具有節稅效果，另一方面，國稅局日後也比較不會查核擴大書審案件。

然而，擴大書審案件還是有三類違章的情形，國稅局會特別緊盯，首先就是單一企業設立多間登記分帳，壓低總營業額到3,000萬元以下，以適用擴大書審的情形。

官員表示，部分業者貪圖較優的純益率，會刻意設立多個營業登記及稅籍登記，讓每一個事業體都符合擴大書審的資格節稅，國稅局會主動輔導業者更正。

其次則是關係企業間開立不實憑證的做法，官員指出，即便擴大書審案件多半會直接核課，後續也比較不會主動查核，但並非完全不查，國稅局還是經常發現有業者在沒有實質交易的情況下，還有開立發票等憑證給關係企業，涉有短漏報等情事，若查獲將依相關稅法論處。

第三類擴大書審錯誤形態則較單純，官員指出，每年都有企業採擴大書審申報營所稅後，填寫了錯誤的行業代號，導致國稅局發現當年度所得額計算異常。

官員提醒，由於各行業適用的純益率計算方式不同，像是餐館、餐廳的法定純益率為9％，但吃到飽餐廳的法定純益率就只有8％，行業代號不同，將會影響稅額計算，企業如果同時符合兩種以上行業，應以營業收入較高的項目作為主要業別，用主要業別的純益率來計算所得額。