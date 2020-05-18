換屋族繳土增稅霧煞煞 信義房屋提供線上試算活動

換屋族往往面臨土增稅須繳納，信義房屋透過「算出你的順税人生」土地增值稅優惠稅率試算網路活動，發現仍有1成5的民眾，不知道自己售屋是否符合優惠稅率，信義房屋提醒，留意自己售出的房子是否符合「自用住宅用地」標準，就能快速判斷是否享有土地增值稅優惠稅率。

2016年房地合一稅制實施後，現行不動產稅制越趨複雜，信義房屋數位流程發展部執行經理張雅翕表示，土地增值稅及房地合一稅是賣屋前後最難理解的課題，且售屋除了土地增值稅外，還要因應持有情形不同，符合的稅率也不一樣，因此信義房屋透過土地增值稅優惠稅率試算網路活動引導，讓民眾知道售屋時，要符合土地增值稅的優惠稅率並不難，調查後，有6成的民眾符合土地增值稅「一生一次」、「一生一屋」的優惠稅率。

但透過活動數據也發現，仍有1成5的屋主尚不清楚土地增值稅，張雅翕分析，法規條文、太過專業艱澀，民眾不易閱讀了解，因此使用淺顯易懂的問答的方式，包括像是「若您今年想賣屋，這間屋子前一年有營業或出租嗎？」、「您曾經出售過房屋嗎？」、「賣屋時使用過自用優惠稅率嗎？」等題目，從活動中逐步協助民眾釐清，自己目前持有房屋的狀況。

信義房屋表示，土地增值稅主要有二大優惠，首先是稅率方面，出售的房子符合「自用住宅用地」標準，可適用「一生一次」及「一生一屋」的優惠稅率10%，適用要件除了屋主為「首賣」外，也要確認在「出售的一年內未做營業或出租」、「出售的物件，必須是土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，且設有戶籍」。如果過去賣屋時已使用過「一生一次」的優惠稅率，可改用「一生一屋」，不過條件較嚴，主要為「土地必須持有六年以上，在出售前五年無營業或出租」。

但若已取得優惠稅率10%的自用住宅用地，還能適用「重購退稅」優惠，信義房屋提醒，不論是先賣再買或先買再賣，需於售屋後的登記日開始起算，二年內完成購售屋，且出售的房子一年內未做營業或出租，以及購售屋的所有權人是同一人，才可再利用重購退稅措施，領回已繳稅款。

張雅翕認為，透過土地增值稅優惠稅率試算網路活動，不僅更快讓民眾了解，售屋後還需要辦理申報土地增值稅，與自己符合土增稅的何種優惠稅率，更可透過線上即時客服諮詢或是讓專人與民眾聯繫說明，也是信義房屋在疫情的衝擊下，運用網路科技，讓民眾不用出門也能明瞭土地增值稅的方式。