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比照所得稅展延1個月？ 彰化地稅局：房屋稅沒展延

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化地方稅務局提醒民眾房屋稅一樣要在今年6月1日前完成繳納，逾期受罰。報系資料照
彰化地方稅務局提醒民眾房屋稅一樣要在今年6月1日前完成繳納，逾期受罰。報系資料照

受新冠肺炎疫情影響，所得稅結算申報延期1個月，彰化縣地方稅務局最近則收到許多民眾詢問5月須繳納的房屋稅有沒有比照所得稅展延，地稅局強調，房屋稅一樣要在今年6月1日前完成繳納，逾期受罰。

彰化縣地方稅務局表示，財政部公告108年度所得稅結算申報期限全面延長至109年6月30日，但最近有許多民眾打電話詢問，受新冠肺炎疫情影響，政府是否也主動展延109年房屋稅繳納期限到6月30日？

地稅局表示，109年房屋稅於5月1日開徵，繳納期限至6月1日，並沒有公告展延，須如期繳納，民眾若受疫情影響，無法在規定繳納期間內繳清稅捐，可向房屋所在地的地方稅捐稽徵機關，申請延期或分期繳納稅款。

彰化縣地方稅務局為方便上班民眾洽公，也將從今年5月28日到6月1日，延長房屋稅開徵服務櫃台辦公時間，到晚上6時30分，提供民眾辦理補發繳款書及房屋稅諮詢等服務，如有疑問，請洽該局免費服務專線0800-47-6969洽詢。

房屋稅 疫情 所得稅

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因應新冠肺炎疫情 5月各稅款可申請延期或分期繳納

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