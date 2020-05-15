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本土疫情穩定 海外資金回台月增119億元

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
新冠肺炎本土疫情逐漸穩定，境外資金回台速度也回溫，財政部今（15）日公布最新統計，近一個月台商海外資金申請匯回金額達到119億元達到937億元，相較於前期不及百億表現，單月申請匯回總金額成長二成。 本報系資料庫
新冠肺炎本土疫情逐漸穩定，境外資金回台速度也回溫，財政部今（15）日公布最新統計，近一個月台商海外資金申請匯回金額達到119億元達到937億元，相較於前期不及百億表現，單月申請匯回總金額成長二成。 本報系資料庫

新冠肺炎本土疫情逐漸穩定，境外資金回台速度也回溫，財政部今（15）日公布最新統計，近一個月台商海外資金申請匯回金額達到119億元達到937億元，相較於前期不及百億表現，單月申請匯回總金額成長二成。

《境外資金匯回管理運用課稅條例》已在去年8月15日上路，運用優惠稅率吸引台商資金回台，實施至今屆滿九個月，總申請回台金額達到937億元，其中有811億元已實際入帳，進到金融機構專戶之中。

有趣的是，資金回流速度也和新冠肺炎疫情互相影響，前一期統計自3月15日至4月14日，僅97億元海外資金回流，賦稅署推估恐怕是受到疫情影響，包括中國大陸封城、歐美消費市場訂單下滑等因素，致使海外台商需要資金應急。

而本期統計自4月15日至5月14日，中央流行疫情指揮中心陸續追蹤，已有30天以上未發生本土病例，反映在資金回流上，亦帶動單月資金回流成長近二成。

賦稅署指出，統計截至5月14日止，每月平均有104億元海外資金回台，即便就單月表現來看，近一個月回台金額都優於平均。

外資 疫情

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