財部釋誠意！受疫情影響者 溢付營業稅最多可退30萬

財政部今（13）日公告受疫情影響營業人申請退還溢付營業稅審核原則，採從寬、從簡、從速認定，適用期間比照紓困特別條例施行期間，也就是今年1月15日至明年6月30日，適用對象為短期間營業收入驟減的營業人，可申請退還溢付營業稅，累計以30萬元為限。

財政部賦稅署副署長吳蓮英表示，依規定，有開立統一發票的商家，當進貨規模大於銷售規模時，營業稅的進項稅額會大於銷項稅額，原則上應留抵下期營業稅，不能退稅；不過營業稅法第39條也有規定，「特殊情形」可報財政部核准退稅。

而疫情期間，不少營業人經營困難，為穩住企業資金，財政部釋出誠意，今日公告溢付營業稅退稅相關辦法，受到疫情影響的營業人，可適用營業稅法第39條的「特殊情形」，讓這筆留抵的溢付營業稅儘快退給營業人。

吳蓮英表示，溢付營業稅從寬退稅是「史上第一次」，營業人只要在今年1月15日營業稅稅籍狀況為「營業中」，且短期間內營業收入驟減，例如自2020年1月起任連續二個月，其平均營業額較2019年12月以前六個月或前一年同期平均營業額減少達15%，即可適用；換句話說，只要符合可申請延分期繳稅資格，同樣也可適用這項辦法。

除了從寬認定，流程上也簡化，原本應報到財政部核准，現在只要報到國稅局，不需要逐案送財政部。

吳蓮英表示，由於將核准權力下放給國稅局，因此也訂定退稅限額為30萬元，應已能滿足多數中小企業需求；若適用期間申請退稅超過30萬元，則要再報到財政部核准才行。

吳蓮英表示，隨著疫情日漸穩定，經濟逐漸復甦，不少營業人生意已有起色，營業人可根據自身狀況自行判斷是否需要申請退稅，或是選擇讓溢付稅額留抵下期營業稅。

若要申請退還，吳蓮英強調，國稅局會從寬、從簡、從速辦理，協助營業人度過疫情難關。