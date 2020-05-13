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農地種電後不再務農 要稅
政府大力推動綠能政策，已開放許多農地地主設立太陽光電板種電，但地主須注意土地使用狀況，若農地種電後便不再務農，將會開始被課徵地價稅。
台中市政府地方稅務局表示，過去幾年由於綠能發電的議題興起，引發一股在農地上種電的熱潮，許多民眾紛紛在農地上設置太陽能板等綠能設施，但仍有不少民眾好奇，裝設太陽能板可能反遭課徵地價稅。
官員表示，農地跟其他用地不一樣，不用課徵地價稅，雖然原本要課徵田賦，但目前政府停徵田賦，因此多數農地相當享有免稅優惠。
在政策鼓勵下，許多農地開始架設太陽光電設施，官員表示，農地種電後，將影響免稅資格，設置綠能設施的農地，必須仍作農業使用，才能繼續課徵田賦，如果已變更使用，與農業經營無關者，就應依規定改課地價稅。
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