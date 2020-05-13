有限合夥報稅 可盈虧互抵

許多創投業者的經營型態採有限合夥形式，會計師指出，有限合夥組織今年申報營所稅時，也和一般公司一樣，可適用盈虧互抵節稅，但是需注意如期申報、會計帳冊簿據完備、使用藍色申報書或經會計師查核簽證等，符合三大要件才可盈虧互抵。

勤業眾信會計師陳惠明指出，有限合夥組織多半以創投事業為大宗，包括中華開發優勢創業投資有限合夥、台衫水牛二號生技創投有限合夥、國泰永續私募股權基金有限合夥等，不僅擁有高知名度，也皆為數十億資本額的創投事業。

中區國稅局表示，有限合夥組織是以營利為目的的社團法人，本身具有法人資格，隨著《有限合夥法》確立，財政部近期也逐漸放寬有限合夥組織，得適用一些公司組織才有的租稅優惠。

官員表示，有限合夥組織想運用過去十年的虧損為申報年度抵稅，跟公司組織一樣，要滿足三大要件，第一，會計帳冊簿據必須完備；第二、虧損及申報扣除年度，都要使用藍色申報書，或經會計師查核簽證；第三，必須如期申報，逾期申報年度不得適用。