快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拆屋未即時申報 恐多繳稅

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

台中市政府地方稅務局表示，房屋稅已自5月1日起開徵，台中市政府地方稅務局提醒，部分已經拆除房屋的屋主，若無法證明房屋確切拆除時間，可能仍須多繳數個月房屋稅。

官員指出，依據《房屋稅條例》第8條規定，房屋遇有焚燬、坍塌、拆除至不堪居住的程度，納稅義務人要主動申報，待當地主管稽徵機關查證屬實後，在尚未重建完成之前，可以停止課徵房屋稅。

官員表示，房屋稅是按月徵收，如果逾期申報，又無法提供實際證明文件者，將會影響房屋稅減免的權益，只能從申報日當月份起註銷房屋稅籍，不能追溯至房屋拆除當月。

舉例而言，官員指出，像今年5月民眾收到的房屋稅單，徵收月份就包括去年7月到今年6月的各月份房屋稅，如果民眾的房子是今年1月就拆除，但是忘記註銷稅籍，等到最近收到稅單才來反映，又沒有相關佐證資料，即便5月開始註銷稅籍，還是會多付今年1月到4月的房屋稅。

房屋稅

延伸閱讀

房屋稅開徵 新竹市府祭5大紓困措施

受疫情波及「小熊書房」沒有停業苦撐　吳淡如宣告改開周末兩日

數位理財通／行動支付繳稅 好康一籮筐

房屋稅開徵 善用e化繳稅避人潮

相關新聞

給付境外電商 扣繳20％稅款

國內業者向境外電商採購服務時，給付款項將會面臨扣繳稅款的問題。台北國稅局提醒，原則上國內業者應依照給付款項全額，計算20％扣繳稅款，不過若提供服務的境外電商已申請核定利潤率課稅，國內業者可以依據利潤率、境內貢獻度等大幅減輕扣繳額度。

拆屋未即時申報 恐多繳稅

台中市政府地方稅務局表示，房屋稅已自5月1日起開徵，台中市政府地方稅務局提醒，部分已經拆除房屋的屋主，若無法證明房屋確切拆除時間，可能仍須多繳數個月房屋稅。

農地種電後不再務農 要稅

政府大力推動綠能政策，已開放許多農地地主設立太陽光電板種電，但地主須注意土地使用狀況，若農地種電後便不再務農，將會開始被課徵地價稅。

有限合夥報稅 可盈虧互抵

許多創投業者的經營型態採有限合夥形式，會計師指出，有限合夥組織今年申報營所稅時，也和一般公司一樣，可適用盈虧互抵節稅，但是需注意如期申報、會計帳冊簿據完備、使用藍色申報書或經會計師查核簽證等，符合三大要件才可盈虧互抵。

前四月稅收 創四個新高

財政部統計處昨（12）日公布最新稅收統計，前四月總稅收5,196億元，續創歷年同期新高，年增9.2%，包括綜所稅、營業稅、牌照稅，前四月稅收也都寫下新高紀錄。

房市降溫 4月契稅減14%

財政部統計4月契稅申報件數，較去年同月減少2,044件，稅額年減14.6%，可能反映出房市受到新冠肺炎疫情衝擊，而導致移轉數量下滑。若將契稅申報狀況與各縣市地政局公布的建物買賣移轉棟數來交叉比對，可觀察4月房市已受到疫情影響而降溫。

進口包裹實名制 16日上線

海外網購包裹實名認證不再延期，將在本月十六日正式上線，關務署表示，在淘寶、順豐、捷豐等電商和貨運業者都配合後，在海外包裹...

原料關稅沖退 展延一年

新冠肺炎疫情導致國外訂單大減，財政部關務署昨（11）日宣布全新紓困措施，業者若受疫情影響，導致無法在一年半內申請沖退原料關稅，可向關務署申請展延，最多可展延一年。

中小企申請救援 四大難題

新冠肺炎疫情衝擊中小企業，針對業績衰退五成企業，經濟部祭出紓困補貼政策，但根據統計核准率仍不高。對此，嘉威聯合會計師事務所所長張威珍點出中小企業申請政府紓困方案遇到的「四大難題」。

海外網購實名制 16日上路

關務署昨（11）日表示，今年5月16日起，海外網購未辦實名認證不收單配套措施，將準時上路，提醒海外網購族留意，可儘快下載「EZ WAY易利委」實名認證App並完成註冊認證，保障自身權益。

適用產創投資抵減 兩要點

2018年度未分配盈餘今年起要課稅，由於控股公司可能合併申報未分配盈餘，導致難以適用產創投資抵減條款，財政部已對此函釋二大重點。首先，母、子公司分別可依據盈餘貢獻度，計算可抵減的投資額度上限；其次，若是當年度呈現虧損的子公司，將不得主張投資抵減。

海外網購注意 快遞包裹實名認證新制5月16日上路

海外網購族注意，隨實名認證APP使用人次越來越多，APP功能也逐漸改善，快遞包裹實名認證制將如期在16日上路，收件人未經...

熱門新聞

國內首次新台幣責準率「歸零」 六年期儲蓄險走入歷史

史上首次責準利率降至零 躉繳6年期儲蓄險將絕跡　

保單責準率下調 6年期高利儲蓄險將絕跡

10萬元勞工紓困貸款 名額加碼至少30萬

怎分辨真假紓困民眾？延禧攻略一席話點出關鍵

勞工紓困貸款已爆量 勞長：至少再加碼30萬名額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。