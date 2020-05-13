拆屋未即時申報 恐多繳稅

台中市政府地方稅務局表示，房屋稅已自5月1日起開徵，台中市政府地方稅務局提醒，部分已經拆除房屋的屋主，若無法證明房屋確切拆除時間，可能仍須多繳數個月房屋稅。

官員指出，依據《房屋稅條例》第8條規定，房屋遇有焚燬、坍塌、拆除至不堪居住的程度，納稅義務人要主動申報，待當地主管稽徵機關查證屬實後，在尚未重建完成之前，可以停止課徵房屋稅。

官員表示，房屋稅是按月徵收，如果逾期申報，又無法提供實際證明文件者，將會影響房屋稅減免的權益，只能從申報日當月份起註銷房屋稅籍，不能追溯至房屋拆除當月。

舉例而言，官員指出，像今年5月民眾收到的房屋稅單，徵收月份就包括去年7月到今年6月的各月份房屋稅，如果民眾的房子是今年1月就拆除，但是忘記註銷稅籍，等到最近收到稅單才來反映，又沒有相關佐證資料，即便5月開始註銷稅籍，還是會多付今年1月到4月的房屋稅。