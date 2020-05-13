給付境外電商 扣繳20％稅款

國內業者向境外電商採購服務時，給付款項將會面臨扣繳稅款的問題。台北國稅局提醒，原則上國內業者應依照給付款項全額，計算20％扣繳稅款，不過若提供服務的境外電商已申請核定利潤率課稅，國內業者可以依據利潤率、境內貢獻度等大幅減輕扣繳額度。

官員表示，財政部從2017年開始確立境外電商課稅原則，當境外電商銷售電子勞務，經認定屬於台灣來源收入，可以提示帳簿文據、如實減除相關成本費用，供國稅局核實計算台灣境內課稅所得額。

至於無法提供帳簿文據核實計算的境外電商，有另外一種課稅模式。官員說明，境外電商可提供合約、主要營業項目、境內外交易流程說明等證明文件，供國稅局認定主要營業項目，並申請適用依核定淨利率、境內利潤貢獻程度，計算台灣境內應稅所得額。

官員表示，由於境外電商課稅模式作出以上分流，因此國內業者向境外電商採購服務時，也要一併注意扣繳義務將有所不同，依據《所得稅法》第88條及92條規定，國內業者於給付外國營利事業報酬時，應向所屬國稅局辦理扣繳憑單申報，通常在國稅局未核定淨利率的情況下，國內業者應依給付總額計算20％扣繳稅額。

然而包含Amazon、Apple、Airbnb、Dropbox、Facebook等知名境外電商在內，都已經申請核准適用淨利率及境內利潤貢獻程度課稅，官員表示，2017年至今陸續共有34家境外電商已申請適用，國內業者作為扣繳義務人，扣繳義務會大幅降低，改依「給付總額×我國來源收入×核定淨利率×境內利潤貢獻程度×扣繳率20%」計算。

官員表示，有些國內業者在給付款項後，才確認境外電商已申請適用淨利率課稅，導致多支付扣繳稅款，這種情況當中，境外電商可以在五年期限內，自行申請退稅，或委託國內扣繳義務人代理向國稅局申請退還溢扣稅款。