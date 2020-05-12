前四月稅收5,196億元 續創同期新高
財政部統計處今（12）日公布4月稅收，4月實徵淨額1,191億元，較上年同月增加69億元，年增6.1%；累計前四月實徵淨額5,196億元，較上年同期增加437億元，年增9.2%。
財政部表示，前四月稅收創新高的稅目包括綜所稅、營業稅、使用牌照稅，以及總稅收。
4 月實徵淨額與上年同月比較，以綜合所得稅增加97億元、證券交易稅增加10億元、遺產稅及菸酒稅各增加6億元較多，而營業稅減少33億元。
其中營業稅受疫情影響情形受到關注，以單4月來看，4月因化學品及礦產品等進口稅額減少、國內消費下降，以及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，營業稅實徵淨額較上年同月減少 33 億元，由7億元降為負26億元。
官員表示，3-4月期的營業稅是在5月報繳，預計到了5月，營業稅受疫情衝擊情形將更為明顯。
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