進口包裹實名制 16日上線

海外網購包裹實名認證不再延期，將在本月十六日正式上線，關務署表示，在淘寶、順豐、捷豐等電商和貨運業者都配合後，在海外包裹報關App「ＥＺ ＷＡＹ易利委」上實名認證的民眾，在一個半月內增加近卅萬人，預計不久的將來，蝦皮也加入配合後，實名認證人數還會再衝高。

在海外網購包裹實名認證正式實施後，沒有經過實名認證的包裹可能會「卡關」，直到收件人補認證為止。關務署強調，這項措施不是為了「徵收民眾關稅」，而是為防止有違禁品、找不到收件人。

「ＥＺ ＷＡＹ易利委」直至今年三月底止，僅有卅九萬多位民眾進行實名認證，遭立委批評「不好用」，當時關務署署長謝鈴媛決定，就原訂於四月十六日實施的未實名認證初犯警告、再犯不收單配套措施，延後一個月上路。

關務署昨表示，淘寶已經在三月十六日配合此措施。淘寶要求使用官方集運發貨的會員，一定要填正確的姓名、電話和身分證字號，否則無法順利結帳，並宣導會員必須上「ＥＺ ＷＡＹ易利委」實名認證。另外，順豐速運、捷豐國際物流也配合宣導，若無實名認證就不發貨。

關務署指出，在海外電商、貨運都開始宣導後，不到一個半月，上「ＥＺ ＷＡＹ易利委」實名認證的人數已經達到六十八點四萬人，占簡易報單數量的近二成五，效果顯著。

接下來蝦皮購物也會開始宣導會員進行海外包裹的實名認證，關務署樂觀表示，應該還會將實名認證人數再衝高，今年有信心達到五成、破百萬人。