紓困！受疫情衝擊業者 沖退原料稅期間可展延

新冠肺炎疫情導致國外訂單大減，財政部關務署今（11）日宣布全新紓困措施，業者若受疫情影響，導致無法在一年半內申請沖退原料關稅，可向關務署申請展延，最多可展延一年。

近期有不少業者向關務署反映，現行規定下，進口原料應在一年半內外銷出口，才可申請退還原料進口關稅，但受到疫情影響，許多業者面臨「貨出不去」的窘境，存貨無法在一年半期限內出口，擔心期限一到，將無法退還原料稅，只好趕緊向關務署求救，希望能夠申請展延。

關務署副署長彭英偉表示，其實原本「關稅法施行細則」中就有展延機制，不過，現行規定對展延沖退稅的適用範圍較為限縮，僅限於天災、事變使廠房或生產設備遭毀，須修復才能開工生產者，規定頗嚴，關務署已研議放寬規定，讓受疫情影響業者都能夠申請展延。

關務署官員表示，新修正的施行細則，刪除「僅限廠房或生產設備被毀」的規定，只要是受新冠疫情影響，就可適用展延機制。至於何謂受疫情影響？官員表示將會從寬認定。

官員指出，這項修正細則已於5月初報財政部，預計5月中旬就可公告實施，未來包括像電子業、水產工業等，只要是進口原料再外銷出口的產業，都可以申請沖退稅展延，受惠業者相當廣泛。

除此之外，保稅倉庫存放貨物原以兩年為限，但彭英偉表示，若因疫情影響導致國際及國內供應需求銳減，保稅貨物無法銷售，可向海關申請延長存倉期限。