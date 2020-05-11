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影／99萬農民紓困金1萬元明起入帳戶 陳吉仲：排富2萬人

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
農委會主委陳吉仲到龍潭區農會了解紓困申請作業情形。記者鄭國樑／攝影
農委會主委陳吉仲到龍潭區農會了解紓困申請作業情形。記者鄭國樑／攝影

農委會主委陳吉仲今天前往桃園市龍潭區農會，視察農民擴大紓困補助方案第一天作業情形，除了仔細看申請者、承辦人員填寫表件過程，並說明申請系統經過全國事先演練，今天各農會、漁會運作順暢，農漁民申請後按順序，明天起1萬元紓困金會陸續匯入申請者的帳戶。

陳吉仲表示，這次擴大紓困申請條件辦法本身就有設定排富條款，按照個人綜合所得訂定50萬元的門檻，並且已經跟財政部稅籍資料「碰撞」過，有2萬多位農民被排富掉，其他農民可以透過直接撥款到帳戶或現場申請，紓困。

陳吉仲說，農委會已經和全國所有農會、漁會演練過受理擴大紓困作業，收集整理好99萬名農民資料，只要本身具農保資格，而且在農會信用部有戶頭，不用到農會申請，紓困金1萬元明天起分3天很快會匯入帳戶。其他還有約24農、漁民需要自行前往申請，預估每人10分鐘內可以完成申請作業。

對於第一天申請人數不多的情形，陳吉仲以桃園市為例，表示桃園有4萬5000名農民不用到到農會申請，因為之前已經透過電腦比對稅籍資料符合申請資格，紓困金可以直接匯入帳戶，所以和公所人潮不斷的情形不一樣。

另外，桃園市有約5000人因為沒有農保、農職災保等資料，必須取得耕作證明等資料再到農會申請，紓困期限到6月底，各農漁會認為可能申請時間還很充裕，農漁會第一天開始受理並未看見排隊的情形。

農民 漁民 農委會

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